ننقل لكم طريقة عمل الاندومي بالخضار والفراخ في المنزل بوصفة سهلة، حيث يعد الأندومي واحدا من الوجبات المحببة للأطفال بشكل كبير نظرا للنكهة الرائعة التي يتمتع بها الاندومي، ونظرا لأن الأندومي والموجود في المحلات يعتبر ضار بالصحة بشكل كبير نظرا لأن الأندومي يحوي مكسبات طعم وألوان صناعية، يمكن عمل الاندومي في المنزل سواء بالخضار أو الفراخ.

طريقة عمل الاندومي بالخضار والفراخ في المنزل

نصف كيلو مكرونه اسباجتي أو شعرية.

مكعبين من مرقة الدجاج الفورية.

ملعقتين من الفلفل الحار المطحون.

ملعقة من الثوم المجفف المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من زيت الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات عمل الأندومي بالخضار والفراخ

يمكن عمل الأندومي بالخضار والفراج من خلال خطوات بسيطة.

طريقة تحضير الاندومي في المنزل

سلق الدجاج والقيامب تقطيعه لشرائح طويلة.

سلق المكرونة في شوربة الدجاج والقيام بإضافة المرقة إليها.

تسوية الخضار والفلفل الألوان في مقلاة خاصة.

القيام بإضافة الدجاج المقطع إلى قطع الخضار من أجل إكسابه طعم جديد.

هذا ويعتبر الأندومي واحدا من الوجبات المفضلة لكل الأطفال والرجال والسيدات، وننصح دوما بضرورة عمل الأندومي في المنزل خاصة وأنه يكون خاليا من أي مواد حافظة.

طريقة عمل الأندومي السادة

مكونات الإندومي السادة:

كيس كبير إندومي.

كأس صغير بازلاء مسلوقة

رشة بقدونس

بهارات الإندومي.

طريقة التحضير

سلق الأندومي في وعاء وحتى الفوران.

إضافة البازيلاء وحتى لاتلتصق.

تخفيف النار تحتها وتركها حتى تغلي.

بعد أن تنضج، نقوم بالسكب في الطبق وإضافة رشة من البقدونس وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الأندومي بالخضار

مكونات عمل الإندومي بالخضار.

المكونات

بصلة كبيرة

ثلاثة حبات فلفل رومي ملون.

كوب صغير من البازيلاء.

ثلاثة حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

ثلاثة حبات كوسة مقطعة مكعبات.

طريقة التحضير

تقطيع البصل إلى قطع صغيرة ووضعها على النار حتى تحمر.

إضافة البازيلاء مع البطاطا والتحريك المستمر حتى تكون طرية.

إضافة الفلفل الرومي الملون والمقطع لقطع صغيرة حتى تستوي البطاطا.

يذكر أن الاندومي واحدا من الوجبات الرائعة التي يعشقها الجميع وننصح بضرورة صنع الاندومي في المنزل نظرا لأن الاندومي يحوي على طعم رائع ومكسبات طعم مميزة للأندومي.

يعد الاندومي وجبة رائعة خاصة وان الاندومي واحدا من الوجبات المفضلة لدي كثير من الأطفال ولكن الاندومي الجاهز واحدا من الوجبات ليست جيدة ومضرة للصحة نظرا للطعم الجاهز ومكسبات الطعم الجاهزة لكل الاطفال والرجال والسيدات على السواء وننصح بضرورة تناول الاندومي بوجبة سهلة بمكونات بسيطة وسهلة بالنسبة للاندومي واللذي تعد وجبة مميزة لكل المواطنين.