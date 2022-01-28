بسرعة الصاروخ.. تقشير الثوم البلدي في أقل من 10 ثواني بكمية كبيرة دون عناء بطريقة مش هتخطر على بالك

يحتاج الثوم إلى وقت طويل حتى نستطيع تجهيز الثوم استخدامه في احد الاصناف والمأكولات التي يتم اعدادها لذلك ‏لابد من الوصول إلى طريقة سريعة يمكن من خلالها تحضير الثوم والتخلص من قشر الثوم في وقت سريع ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن عدة الطرق يمكن من خلالها التخلص من القشور الثوم حتى لا تستهلك وقتا طويلا أثناء إعداد الطعام لانه عندما نقوم بالتخلص من قشر الثوم باستخدام الطريقة التقليدية عن طريق اليدين فإن هذا يستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت يسبب رائحة كريهة لليدين لا يمكن التخلص منها بسهولة لذلك من خلال ‏هذا المقال سنتحدث عن طريقة التخلص من قشور الثوم باستخدام المايكرويف والتخلص من قشور الثوم باستخدام الماء الساخن.

‏التخلص من قشور الثوم باستخدام المايكرويف

‏

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من قشور الثوم باستخدام المايكرويف وهذه الخطوات هي:

‏

نحضر‏أربع رؤوس من الثوم ويمكن من خلال هذه الطريقة تقشير كمية كبيرة من الثوم.

‏

‏ بعد ذلك نتخلص من الجذور الموجودة في أعلى واسفل الثوم ثم نضع فصوص الثوم داخل صينية تحتوي على ورق الزبدة بعد ذلك نضع هذه الصينية داخل المايكرويف ونتركها لمدة ‏5 دقائق تقريبا حتى تصبح قشور الثوم من الخارج جافة تمامًا

نخرج الصينية من المايكرويف ونبدأ في التخلص من القشور المحيطة بالثوم بشكل سريع.

‏

طريقة التخلص من قشر الثوم باستخدام السكين

‏

فيما يلي سنتحدث طريقة يمكن من خلال استخدام السكين حتى نتخلص من قشور الثوم تماما وهذه الطريقة هي:

‏