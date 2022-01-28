طريقة عمل كيكة هشة بالكاكاو سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف

تُعد الكيكة من أشهى الوصفات المعروفة في جميع دول العالم بلا استثناء، حيث ترغب الأمهات بشكل دائم في البحث عن طريقة عمل كيكة هشة بالكاكاو لكي تقوم بتحضيرها في البيت دون اللجوء لشرائها من المحال التجارية وغيرها لضمان المكونات الخاصة بالكيك، ولكي تحصلين على مذاق لا مثيل له وبوصفات مختلفة لابد من قراءة مقالنا هذا إلى جانب الأسرار التي تؤدي إلى نجاحها.

طريقة عمل كيكة هشة بالكاكاو

ُيُمكنك عمل الكيكة الهشة بالكاكاو بطريقة مختلفة وشهية لذا اتبع الخطوات التالية:

مكونات كيكة هشة بالكاكاو

كوب ونصف من الدقيق المنخول بشكل جيد.

ثلاث بيضات كبيرة.

كمية مناسبة من الزيت.

السكر على حسب رغبتك.

كوب فقط من الحليب السائل.

ملعقتان من الفانيلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

صوص الشوكولاتة للتزيين.

طريقة تحضير وعمل كيكة هشة بالكاكاو

نخفق أولاً البيض بشكل جيد ثم نضيف السكر ونستمر في الخلط.

نضيف بعد ذلك الزيت ونستمر أيضًا في الخفق حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

بعدها يتم إضافة الدقيق المنخول والبيكنج بودر ونستمر في المزج.

نضيف أيضًا الكاكاو ونستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة بشكل جيد.

ندهن القالب الخاص بالكيك بالقليل من الزيت ونرش القليل من الدقيق.

نسكب مزيج الكيك بشكل جيد ثم نضعها في الفرن.

نترك الكيكة في الفرن حتى ينضج ثم نتركها حتى تُصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ثم نضعها جانبًا حتى يبرد ثم تقطع الكيك.

نضيف إليها صوص الشوكولاتة للتزين وتُقدم بألف هنا.

أسرار نجاح الكيكة

هناك بعض النصائح إذا قمت بتباعها سوف تحصلين على مذاق شهي وكيكة ناجحة، وتلك النصائح جاءت على النحو التالي: