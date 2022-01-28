طريقة عمل كيكة خلاط بالبرتقال بصوص كراميل بعصير البرتقال

طريقة عمل كيكة خلاط بالبرتقال بصوص برتقال وكراميل، تشتهر كيكة البرتقال بأنها سهلة الصنع والتحضير وبمكونات متوفرة في منزل، ومع سهولة تحضير كيك برتقال فيوجد الكثير من طرق تقديم الكيك ليجعلها تنتقل إلى مكان آخر من حيث الطعم والشكل، فيفضل تقديم صوص برتقال مع كراميل لإبراز الطعم اللذيذ للكيك وإدخال كراميل معها يغير من طعمها وتنبهر بها أسرتك، سنتعرف معكم على طريقة عمل كيكة برتقال بصوص كراميل التي نجهز بسرعة وبسهولة تناسب كيك برتقال كل المناسبات، أو تناولها في الإفطار مع الشاي أو القهوة أو حليب والعصائر للضيوف ستنال اعجابكم جربوها لن تندموا.

طريقة كيك خلاط بالبرتقال وصوص كراميل

كوب ونصف الكوب من دقيق. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. رشة ملح صغيرة. عدد 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب سكر أبيض. كوب من عصير برتقال الطازج. كوب من زيت النباتي. لعمل صوص كراميل بعصير البرتقال كوب سكر أبيض. كوب من عصير البرتقال. ملعقة كبيرة من زبدة.

تحضير كيك برتقال بصوص كراميل بعصير البرتقال

في وعاء الخلاط يضرب السكر مع عصير برتقال وتخفق مكونات معا حتى يذوب السكر تماما مع عصير برتقال.

يضاف زيت على عصير برتقال بالتدريج مع تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة مع الخفق حتى يثقل قوام مزيج وتنتهي من كل كمية الزيت.

يصب خليط السائل في طبق عميق ويضاف عليها البيض مع الفانيليا وتخفق جيدا بمضرب يدوي حتى يدخل الهواء في خليط البيض.

ثم ينخل الدقيق مع بيكنج بودر ويرش عليه الملح وتقلب مكونات جافة معا وتقلب بخفة من أسفل لأعلى حتى يختلط الدقيق مع عجينة وتكون طرية القوام.

ثم يبطن صينية الكيك بالزيت ويرش عليها دقيق وتصب عليها مزيج كيك وتدخل الفرن الساخن مسبقا على حرارة 200 لمدة 10 دقائق وتأخذ الكيك حوالي 40 دقيقة حتى تنضج.

تجهيز صوص كراميل بعصير برتقال لكيكة برتقال