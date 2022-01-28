كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم حريري خلال ساعتين

كريم النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد من أهم الوصفات التي من الممكن أن تساعد في التخلص تماما من أي تجاعيد قد تكون متواجدة على سطح خصل الشعر وتجعل مظهر الشعر منسدل وناعم وخالي من أي عيوب من التقصف و التجعد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي الممكن أن يتم من خلالها تحضير هذا النوع المميز من الكريمات والتي تعمل على الإزالة التامة لأي تجعد قد يكون متواجد على الشعر ويعمل على جعل مظهر الشعر غير جيد، حيث يعد كريم النشا واحد من بين أقوى كريمات الفرد الطبيعية المميزة والتي تقي من الكثير من المشكلات الخاصة بالشعر والتي من أبرزها التجعد والملمس الخشن وإليكم المقادير وطريقة التحضير.

كريم النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد

كريم النشا المخصص في تركيبته الطبيعية التي تستهدف فرد الشعر الخشن والمجعد يعد معالج قوي طبيعي ممتاز لأي تواجد لعيوب الشعر ومن خلال مكونات بسيطة يكون من السهل على كافة المعاين من التجعد الشديد للشعر من خلط وتركيب تلك المكونات للحصول على كريم مغذي منعم للشعر ويقي من تواجد أي خصلات مجعدة على الشعر ومن خلال الآتي توضيح للمكونات وطريقة التحضير المناسبة.

مكونات لعمل مستحضر النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد

من الممكن أن يتم التحضير للمكونات التالية لعمل أفضل كيراتين بشكل طبيعي للشعر ومن خلال الآتي توضيحها:

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من مكون جل الصبار.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن تحضير تلك التركيبة الناعمة من خلال الاستعانة بمكونات الخليط السابقة والتي يسهل مزجها مع بعضها البعض للحصول على التركيبة المتجانسة لكريم النشا والتي يكون من السهل فردها على خصل الشعر لعمل أفضل تطبيق لمكونات كلها طبيعية على الشعر تعزز من الملمس الناعم وتقضي على التجاعيد ولا بد من مكوث كيراتين النشا مدة ربع ساعة على الشعر قبل غسله