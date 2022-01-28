أسباب مرضية تتسبب في كثرة التبول تعرف عليها

يحصل الجسم علي الماء من خلال الشرب المباشر أو من الأطعمة أو من المشروبات السائلة الدافئة والباردة ونسبة ما يأخذه الجسم من الأطعمة تتراوح بين 20% إلي 30 % وهناك العديد من الأمراض التي يكون كثرة التبول واحد من أهم أعراضها مما يتسبب في الاكتشاف المبكر للمرض وسرعة علاج المشكلة الصحية قبل تفاقمها وهذا ما نوضحه في هذا المقال .

الأمراض المسببة لكثرة التبول

التهاب المسالك البولية وسببه عادة بكتريا تصيب الكلي والمثانة ومن الأعراض المصاحبة لكثرة التبول القشعريرة ووجود ألم في أحد الجوانب الجسم أو أسفل البطن .

مرض السكري ويعد من أكثر الأسباب المعروفة المسببة لكثرة التبول .

السكري الكاذب .

متلازمة المثانة وتحدث نتيجة تورم في أنسجة المثانة وأعراضه الرغبة في دخول المرحاض ولكن تكون كمية البول المطرودة خارج الجسم قليلة .

حصوات الكلي .

حالات الحمل حيث غالبا ما يكون الجنين ضاغط علي المثانة .

السكتة الدماغية إذا ما تسببت في تلف الأعصاب المتحكمة في المثانة .

الأورام السرطانية الحميدة وتكون كثرة التبول مع وجود دم في البول من أهم أعراضها .

الالتهابات المهبلية .

مشاكل ضعف الحوض .

بلوغ سن اليأس عند النساء نتيجة نقص إفراز بعض الهرمونات .

تضخم البروستاتا عند الرجال .

الأورام الليفية الحميدة عند النساء .

وجود تشوهات خلقية في الحوض أو المثانة .

طرق علاج مشكلة كثرة التبول

هناك بعض الوسائل التي تساعد في حل مشكلة كثرة التبول ومن أبرزها

التوجه إلي الطبيب لاكتشاف المرض وسرعة علاجه .

تقليل شرب السوائل وخاصة في فترة الليل .

الحرص علي الصيام المتقطع .

إتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات .

الإكثار من السلطات والخضار الذي يعزز نسبة البوتاسيوم في الجسم .

متي يصبح التبول مصدر للقلق

لا تعتبر كثرة التبول بسبب وجود مرض في كل الأحوال فقد تكون كثرة التبول بسبب انخفاض درجات الحرارة والإفراط في تناول السوائل والشخص الطبيعي يدخل المرحاض مرة كل 3 أو 4 ساعات وفي بعض الأحيان قد يكون الشخص يدخل المرحاض كثيرا ولكن كمية البول المفقودة قليلة أو طبيعية وشرح بعض الأطباء وقال أن الفرد إذا دخل المرحاض 6 مرات خلال اليوم لا يدخل في الليل وإذا دخل 5 مرات نهارا يقابله مرة واحدة في الليل وإذا دخل 4 مرات نهارا تقابلها مرتين ليلا وهكذا فالعبرة بكمية البول وليس بعدد مرات دخول المرحاض .