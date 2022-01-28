نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك صدر الدجاج و البروكلي حضري ألذ و أسرع وجبة ستعشقون أكل البروكلي بصدر الدجاج لا يفوتكم في المقال التالي
يجب أن نشير في البداية أن هذه الوصفة تعتبر من أشهر الوصفات في إيطاليا والتي يتم تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة والعديد من المكونات القليلة للغاية كما لا تحتاج أيضا إلى مجهود كبير من أجل التحضير وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية بالبطاطا والبروكلي ايضا تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة.
طريقة عمل الدجاج المشوي بالبطاطا والبروكلي
من أفضل الأكلات التي يحبها العديد من الاشخاص هي الدجاج مع البروكلي حيث يمكنكم عمل الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل على الطريقة الإيطالية من خلال المقادير الآتية:
- نحو نصف كيلوغرام من صدور الدّجاج منزوعة الجلد والعظام، ومقطّعة إلى مكعّبات
- عبوّة من البروكلي المجمّد.
- حبّات من البطاطا مقطّعة إلى مكعّبات.
- نصف كوب من زبدة المُذابة.
- تحتاج إلى عبوّة تتبيلة إيطاليّة للدّجاج.
تحضير الدجاج المشوية بالبطاطا والبروكلي
يمكنكم عمل الفراخ المشوية بالبطاطا والبروكلي بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يجب عليكم تسخين الفرن جيدا.
- ثم يتم قطع الدجاج والبروكلي والبطاطا إلى قطع صغيرة في وعاء نظيف.
- ثم يتم سكب الزبدة المذابة فوق جميع المكونات في الطبق ثم يتم تتبلها بالتتبيلة الإيطالية.
- ثم يتم وضع هذا الخليط فوق قطع الدجاج ثم يتم وضعها في صينية خبز ويتم وضعها في الفرن لمدة خمسة وأربعين إلى ستون دقيقة حتى ينضج الدجاج والبطاطا.
- ثم يتم تقديمها ساخنة بعد ذلك بجانب العديد من الأطعمة المختلفة حيث يمكنكم تقديمها بجانب الأرز البسمتي أو المكرونة بجميع الأنواع والعديد من المشروبات والسلطات والمقبلات المختلفة، كما تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية.
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