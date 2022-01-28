طريقة عمل حمص الشام الأصلي مثل الجاهز بمكونين فقط

طريقة عمل حمص الشام الأصلي مثل الجاهز هذا ما تبحث عنه العديد من ربات البيوت، حيث تجد هذه الوصفة إقبالاً هائلاً من الجميع خاصةً في المناخ البارد ليجلب الدفئ بمذاقه المميز اللذيذ، بالإضافة إلى ذلك يسهل تحضيره في المنزل وبمكونات متوفرة في مطبخك دون الحاجة لشرائه من الخارج، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضيره في عشر دقائق فقط، لذلك تابعي معنا.

مكونات التحضير

قبل أن نتعرف على طريقة عمل حمص الشام الأصلي في المنزل، لابد من تحضير هذه المكونات والتي يسهل توافرها في مطبخك في أي وقت كالتالي :

أولاً 2 كوب من حمص الشام الحصى.

ثم 4 فصوص من الثوم المقشر.

أيضاً عدد 2 طماطم متوسطة الحجم.

بالإضافة إلى ذلك ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، تعرفي على خطوات تحضير الصلصة في المنزل.

ثم حوالي 5 أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من الملح، ويمكن زيادة الكمية حسب المذاق المناسب.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

عصير ليمون معصور حسب الرغبة.

علاوة على ذلك شطه حمراء حسب الرغبة.

طريقة عمل حمص الشام الأصلي

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير الوصفة والتي يسهل توافرها في كل منزل، يمكنك التعرف الآن على طريقة عمل حمص الشام الأصلي كالتالي :