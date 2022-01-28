لعشاق البني الشيكولاته.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة بدون مواد كيميائية وتغطية طبيعية 100% للشيب

القهوة مع الشاي من المكونات الطبيعية والتي تحتوي على الكثير من المكونات والمغذيات ذات الفائدة القصوى للشعر ومن الممكن أن يتم عمل وصفة ممتازة من هذين المكونين وهما القهوة والشاي مع المكونات الطبيعية الأخرى ومن الممكن أن يتم المزج ما بين كل المكونات مع بعضها للحصول على المزيج الطبيعي والذي يساعد على الصبغ الجيد للشعر والحصول على الدرجة الداكنة المميزة من اللون البني المفضل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة الطبيعية والتي من الممكن أن نقوم باستعمالها بهدف صبغ الشعر والتحسين من لونه والحصول على المستوى اللوني المطلوب، وفيما يلي أهم المكونات المميزة مع بيان طريقة التحضير للوصفة وتطبيقها.

صبغ الشعر بالقهوة والشاي للحصول على البني الشيكولاته

أفضل الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن نستخدمها للتحسين من الكثير من الخصائص لشعر والتي من أبرزها اللون، كما تعتبر تلك الوصفة من الوصفات المغذية لفروة الرأس والتي تعمل على فرد الشعر أيضا بأقل المكونات، ومن خلال خطوات بسيطة نتعرف عليها عبر الآتي.

مكونات لعمل وصفة القهوة والشاي للون بني للشعر

من الممكن أن يتم عمل تلك الخلطة الطبيعية من خلال استعمال تلك المكونات البسيطة:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الشاي.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الحنة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير لوصفة القهوة والشاي لصبغ الشعر

القهوة مع مختلف المكونات السابقة والتي قد ذكرناها سلفا لا بد من أن يتم مزجها في داخل وعاء يكون بحجم مناسب حيث يتم الخلط لمختلف المقادير باستخدام أداة تكون ملائمة ومن المفضل قبل الإضافة لمكون الفازلين أن تتم إذابته تماما في الميكرو ويف، وبعد الخلط للمقدار جيدا من الممكن أن نحصل على أفضل كريم طبيعي صابغ للشعر سهل الاستخدام والتطبيق على الشعر حيث يتم وضعه على الشعر وتغطية الشعر من نصف ساعة إلى نحو خمسة وأربعين دقيقة ومن ثم يغسل الشعر بالماء وغسول طبيعي.