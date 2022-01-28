احذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق احدث الدراسات وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

يتعين على العديد من ربات البيوت الاحتفاظ بالطعام في الثلاجة من أجل الحفاظ على الطعام ، وخاصة الخبز ، لأطول فترة ممكنة ، لكن العلماء وجدوا أنه عند إعادة تجميد الخبز وتسخينه ، يمكن أن يصبح سمًا مميتًا بسبب طريقة حفظه تضع معظم ربات البيوت خبزهن في أكياس بلاستيكية ، وبينما لا تتحلل الأكياس البلاستيكية ، فعند وضع الخبز الساخن بالداخل ثم تبريده إلى درجة حرارة منخفضة للغاية ، فإنهن يتعرضن لدرجات حرارة عالية ، مما قد يتسبب في ظاهرة تسمى مادة الـ الديوكسين المسبب للسرطان يصبح الخبز أكبر مسبب للسرطان وتراكم فضلات البلاستيك المتكونة على الخبز في دم الإنسان مع الاستخدام المستمر يسبب له العديد من المشاكل الصحية التي تهدد حياته.

خطورة تجميد الخبز في الفريزر

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة يمكن أن يتسبب في تعفنه بسرعة ، وهو ما يسمى دورة حياة الخبز المتسارعة. كما أنه يفقد قيمته الغذائية وكمية جيدة من الفيتامينات ، ويحتفظ بالبروتينات والكربوهيدرات والمواد الدهنية التي تعطيه طعم طازج عند إعادة تسخين الخبز.

لذلك يتعين على المخابز والأفران استخدام الأكياس الورقية أو المصنوعة من الألومنيوم للخبز الساخن ، كما يتعين على ربات البيوت استبدال الأكياس البلاستيكية والعلب بأكياس ورقية للتخلص تمامًا من إنتاجها للحفاظ على صحتنا وصحة أطفالنا.

خطورة تخزين الخبز

ويشير العوضي إلى أن ما يمكن أن يكون ضارًا هو وضع الخبز الساخن في كيس بلاستيكي مما قد يؤدي إلى إتلاف الكيس ، وبسبب حرارة الخبز قد تتكون رطوبة من بخار الماء مما يسرع فساد الخبز وتعفنه ويؤدي إلى حدوث خصائص متنوعة وأضاف أنه لم يكن يحبذ وضع الخبز الساخن في كيس بلاستيكي لأنه كان ممارسة خاطئة وانتهاك تعليمات سلامة الغذاء ، وأوصى بعدم تسخين الخبز في الميكروويف ، فالأكياس البلاستيكية ليست للاستخدام في الميكروويف ومميزة بعلامة A الفريدة شعار.