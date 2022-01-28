مش هتشتري الجاهزة تاني.. خلطة توابل الشيف شربيني للاكلات بطعم واسرار المطاعم

مش هتتشري الجاهزة تاني.. خلطة توابل الشيف شربيني للاكلات والتي يمكنك استخدامها في تحضير جميع الأطعمة والأكلات وخاصة التي يتم تحضيرها على موائد رمضان وفي المناسبات حيث أنها تعطي الأطعمة نكهة مختلفة، وقام الشيف شربيني بالكشف عن طريقة هذه التوابل من خلال برنامجه التلفزيوني “الشيف ومفيدة” على قناة “سي بي سي سفرة”، حيث أكد الشيف أنه قام بالتوجه إلى أفضل العطارين في مصر لإعداد الخلطة وتجهيز البهارات التي سيقوم بعملها.

طريقة تحضير خلطة توابل الشيف شربيني

مكونات الخلطة:-

حبهان.

زنجبيل.

جوز الطيب.

زر ورد.

كبابة صيني.

قرفة عيدان.

عرق دهب.

ورق لورا.

زنجبيل جاف.

زعتر.

فلفل أبيض وأسود.

زور ماري.

عود إيكر.

كافورة.

هولنجان عقاربي.

خطوات التحضير:-

قومي بطحن كل المكونات والبهارات السابقة في المطحنة سواء عند العطار أو في المنزل حتى تصبح ناعمة تمامًا ومتجانسة المكونات.

بعد ذلك ضعيها داخل برطمان زجاجي واتركيها في المطبخ حتى تصبح درجة حرارتها بنفس درجة حرارة المطبخ الدافئة.

يمكنك استخدامها في جميع الوصفات والأطعمة المختلفة كما أنه يمكنك استخدامها في عمل خلطة الأسماك ولكن بإضافة بعض الكمون إليها.

خلطة السبع بهارات على طريقة الشيف شربيني

المكونات:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الأسود المحبب.

ملعقة واحدة من الكزبرة.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

حبتان من جوزة الطيب.

ملقة قرنفل مسامير.

نصف ملعقة من حبوب الهيل.

عود قرفة.

خطوات التحضير:-

باستخدام البهارات السابقة يمكنك التعرف على طريقة عمل البهارات السبعة على طريقة الشيف شربيني المصري وذلك من خلال الخطوات التالية:-