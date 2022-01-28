نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات تحضير تشكين بوب كورن دجاج كنتاكي المقرمش والمميز في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات تحضير تشكين بوب كورن دجاج كنتاكي مقرمش، البوب كورن دجاج هو قطع صغيرة من الدجاج المقرمش البعض يستعملها كنوع من السناكس الخفيف ويمكن إعدادها مع أصناف الطعام المختلفة لاحتوائها على البروتين والعناصر المفيدة والفيتامينات أيضا ويمكن تناول هذه الوجبة مع البطاطس المحمر والسلطة الخضراء.

بوب كورن دجاج كنتاكي

لنتعرف علي افضل طرق تحضير بوب كورن في المنزل، ولسر تتبيله شاورما دجاج في المنزل، كما يمكنك معرفة طريقة عمل دجاج ستربس المقرمش.

طريقة عمل 300 جرام من الدجاج المقرمش المقطع بحسب الرغبة أصابع أو قطع.

عدد بيضة واحدة .

نصف كوب من الحليب مع كوب من الطحين.

ملعقة صغيرة من كل من الثوم والبصل البودر والفلفل الأسود.

ملعقة كورن فليكس مطحون.

كذلك بيكنج بودر وملح وكسبره ناعمة مع نصف ملعقة سكر وبابريكا.

اخلطي المكونات السائلة معا والدقيق والكورن فليكس معا والبض في وعاء مستقل ونأخذ كل قطعة على حدة وتغمس في السائل اولا ثم البيض ثم الدقيق وتكرر هذه العملية مرتان قبل القلي.

تشيكن الدجاج بالصوص

عدد 2 من صدور الدجاج المقطع الى أجزاء صغيرة .

ملعقة صوص صويا وبيضة واحدة.

وملعقة صغيرة من الثوم البودر والبابريكا والفلفل الاسود والملح وايضا الزنجبيل والكسبرة البودرة.

ملعقة من النشا واخزي من البيكنج بودر.

كوب دقيق مضاف إليه كوب من الكعك المطحون.

طريقة الصوص تتمثل في خلط 2 ملعقة من الكاتشب مع ملعقة من المايونيز وملعقة الخردل والفلفل الاسود مع مزج الخليط جيدا ويقدم مع البوب كورن تشيكن دجاج، ولطريقة عمل تتبيلة دجاج مشوي بالفرن.

بوب كورن الدجاج بالجبن

نحضر البوب كورن فراخ بالطريقة البسيطة التي تتم وفقا لتتبيل مقدار الدجاج المطلوب بالفلفل والبابريكا والثوم والبصل البودر ويمكن اضافة الزبادي وتركه لمدة ساعتين ثم قلي الكمية بالبيض والدقيق في زيت غزير او اضافة قليل من الجبن الموتزاريلا على خليط الدقيق والزج به في فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج، ولسر وصفات تحضير مسحب البيك في المنزل.

طريقة عمل بوب كورن الدجاج أمريكانا

اضافة مكونات التتبيل من البيض والملح والفلفل وشرائح البصل والثوم البودر الى الدجاج المقطع ويمكن اضافة المزيد من اللبن الحليب او الزبادي على الخليط مدة 2 ساعة على الأقل ثم التحمير او وضع الدجاج في صينية فرن وتغطي بورق ألومنيوم ويضاف اليها الخضار وتترك على نار متوسطة حتى النضج لتحصل على الطعم اللذيذ الطري والمقرمش في نفس ذات الوقت.