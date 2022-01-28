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عمر شويل - جدة طريقة كيك الشوكولاتة بالمايكرويف في 10 دقائق فقط بدون مجهود - ثقفني
طريقة كيك الشوكولاتة بالمايكرويف
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالمايكرويف ، أسهل وأسرع طريقة لعمل كيك الشوكولاته فالوقت قليل وبدون أي مجهود وفي مدة التحضير10 دقائق فقط ومدة الطبخ 15 دقائق والوقت الاجمالي 25 دقائق فقط .
- 3 ملعقة كبيرة دقيق الأبيض.
- 3 ملعقة كبيرة سكر حبيبات.
- 2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو.
- ¼ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
- رشة ملح.
- 3 ملعقة كبيرة حليب .
- 3 ملعقة كبيرة زيت.
- رشة فانيليا.
- 3 ملعقة كبيرة من رقائق الشوكولاته.
تحضير كيكة بالمايكرويف
- نضع كلّاً من الدقيق المنخول مسبقاً والسكر وبودرة الكاكاو والبيكنغ باودر والملح في وعاء ونخلط المكونات بواسطة شوكة أو أي أداه للمزج حتى تمتزج تماماً ولا يكون في اي تكتلات فالعجين ويكون مزيج ناعماً، ثم نضيف الحليب (في درجة حرارة الغرفة) والزيت النباتي والفانيليا ونخلط المكونات جميعها جيداً حتى يصبح قوام المزيج ليّناً ويمتزج جميع المكونات جيداً.
- بعد ذلك نضيف رقائق الشوكولاته ونحركها في المزيج .
- نضع المكونات في الفنجان ونضعه في المايكرويف لمدة 90 ثانية على أعلى درجة حرارة .
- من الأفضل عدم زيادة الوقت كي لا يصبح الكيك جافاً ويمون طري من الداخل .
- بعد أن نخرج فنجان الكيك من المايكرويف نتركه يبرد لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم يمكننا تذوق كيك الشوكولاته السهل والشهي والذي يمكننا تحضيره في أي وقت .
أسرار عمل كيك ناجح
- اخفقي البيض بمفرده لمدة ربع ساعة حتى يصبح كريمي ثم أضيفي السكر بالتدريج، وليس مرة واحدة.
- استخدمي ورق الزبد ودهنيه بالزبد ليسهل خروج الكيك عند النضوج.
- أضيفي ملعقة خل طعام أثناء خفق البيض، فهي طريقة سحرية للتخلص من رائحة البيض، فضلًا عن عمله كمُحسِّن طبيعي يحافظ على ارتفاع الكيك الخاص بك.
- استخدمي البيض في درجة حرارة الغرفة .
- يفضل الزبد إن يكون مذاب أولاً ومتروك في درجة حرارة الغرفة.
في المقالة السابقة طريقة عمل كيك الجيلي الخفيف وبطريقة سهلة، وهكذا نكون انتهينا من طريقة كيك الشوكولاتة بالمايكرويف.
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