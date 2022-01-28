طريقة كيك الشوكولاتة بالمايكرويف في 10 دقائق فقط بدون مجهود

في المقالة السابقة طريقة عمل كيك الجيلي الخفيف وبطريقة سهلة، وهكذا نكون انتهينا من طريقة كيك الشوكولاتة بالمايكرويف .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012