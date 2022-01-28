طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة بمكونات بسيطة في المنزل لأحلى تحلية ووجبة مغذية للأطفال

طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة، من أهم الوصفات التي يتم البحث عنها عبر مؤشر البحث جوجل، فلا غني عنها في كل بيت لسهولة عملها وبساطة مكوناتها، فهي تحلية سريعة ومضمونة للكبار والصغار، ويمكن اعتبارها وجبة إفطار أو عشاء مع كوب من الشاي، أو وجبة مغذية للأطفال لأحتوائها على عناصر مفيدة للجسم، كذالك نستطيع أن نقدمها في المناسبات وللضيوف دون الحاجة لشراؤها من المحلات والتكلفة الباهظة لسعرها، ونقدم طريقة تحضيرها بطريقة 4-3-2-1 التي تسهل علينا عملها، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نقدم العديد من الوصفات التي تهم ست البيت، مثل طريقة عمل الجلاش الحلو، بالإضافة لعمل العديد من أنواع البسكويت المغذي مثل مكونات البسكويت بالبرتقال وغيرها من الوصفات الشهية والبسيطة، ونعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع سواء المكونات أو طريقة التحضير فتابعونا.

مكونات كيكة البرتقال

4 بيض متوسط الحجم.

3 كوب من الدقيق المخصص للحلويات.

2 كوب سكر مطحون.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب سمن على زيت.

باكت بيكنج باودر.

كوب من عصير البرتقال أو نصفه لبن ونصفه عصير برتقال.

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

نقوم بوضع السكر على السمن والزيت ونضرب بالمضرب الكهربائي أو نضعهم بالخلاط حتي يمتزجوا.

نضع على الخليط السابق البيض واحدة تلو الأخري مع الضرب بالمضرب الكهربائي.

ثم نضع ملعقة الفانيليا ثم عصير البرتقال أو اللبن مع عصير البرتقال مع الاستمرار في التقليب بالمضرب.

نقوم بوضع الدقيق مع البيكنج باودر واحدة واحدة مع التقليب الجيد لإخراج الهواء حتي يمتزج الخليط.

نحضر صينية الكيكة المقاس المتوسط وندهنها بمادة دهنية ونغلفها بقليل من الدقيق.

نضع الخليط في الصينية ونضعها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية بالرف الأوسط.

نترك الكيكة بالفرن فترة 20 دقيقة دون فتح الفرن، ثم نقوم بإشعال الشواية ليحمر الوجه.

تكات نجاح الوصفة