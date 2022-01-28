طريقة عمل السحلب البودر في المنزل في عشر دقائق فقط

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السحلب البودر في المنزل تعتبر من أهم الطرق التي تجد إقبالاً هائلاً في الآونة الأخيرة، حيث أن أجواء الشتاء الباردة تحب مثل هذا المشروبات الدافئة، لذلك تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق تجهيزه في المنزل بدلاً من شرائه لكي تقدمه لعائلتها في أجواء الشتاء الباردة، سوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بودرة السحلب بمكونات سهلة وبسيطة، لذلك تابعي معنا.

مكونات التحضير

قبل أن نتعرف على طريقة عمل السحلب البودر في المنزل، يجب أن نتعرف أولاً على المكونات التي يلزم توافرها أولاً وهي كالتالي :

أولاً عدد 1 كوب كبير من دقيق الأرز المنخول.

ثم بعد ذلك كوب من السكر البودر المطحون والمنخول جيداً.

أيضاً عدد كوب كبير من اللبن البودرة.

بالإضافة إلى ذلك نصف كوب من النشا.

ملعقة من الفانيلا البودرة لتعطي نكهة مميزة.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

علاوة على ذلك نصف كوب من السمسم المحمص.

كوب من المكسرات المطحونة مثل السودواني والزبيب والفستق والبندق والكاجو وعين الجمل حسب الرغبة.

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الوصفات التي يمكن عملها في الأجواء الباردة مثل شوربة لسان العصفور اللذيذة.

طريقة عمل السحلب البودر في المنزل

بعد أن تعرفنا على جميع المكونات التي يلزم توافرها، يمكنك التعرف على طريقة عمل السحلب البودر من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قومي بخلط جميع المكونات التي سبق ذكرها معاً مع التقليب جيداً ويتم تعبئة الخليط في علبة وغلقها جيداً لحين الاستخدام. ثم بعد ذلك لعمل السحلب قومي بوضع 3 ملاعق من السحلب البودر السابق تحضيره. بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة سكر حب الرغبة وكوب من اللبن الحليب مع التقليب جيداً. ثم بعد ذلك قومي بوضعه على النار قليلاً حتى تمام الغليان والحصول على القوام المطلوب. بعد ذلك قومي بصب السحلب في كاس التقديم وقومي بتزيينه بالمكسرات المفضلة لديك وقدميه ساخناً.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكي مشروباً ساخنا لذيذاً يمكنك تناوله في ليالي الشتاء الباردة، حيث يمكنك اتباع طريقة عمل السحلب البودر وقدمي لعائلتك وضيوفك، تعرفي على طريقة عمل المعكرونة المبكبكة.