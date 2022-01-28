تتبيلة اجنحة الدجاج المقرمشة مثل كنتاكي والمكونات غير مكلفة

تتبيلة اجنحة الدجاج مميزة ستجعلك تمدينها انتي وأسرتك، فهي مثل المطاعم وسنعلمك كيف تصنعيها وسنخبرك عن سر التتبيلة التي ستجعل مذاقها جميل جدا، كما أن هذه الوصفة لن تحتاج منك الكثير من المجهود فهي سريعة وجميع المكونات ستجديها متوفرة لديكي داخل منزلك، فهي غير مكلفة.

تتبيلة اجنحة الدجاج

لعمل تتبيلة الأجنحة ألذيذة ستحتاجي 1 كيلو أجنحة دجاج، 100 مل صلصة الصويا،10 فصوص ثوم ،2 ملعقة صغيرة كاري، 0.25 ملعقة صغيرة فلفل حار (أو حسب الرغبة)، ملح حسب الرغبة، ذلك المكونات التي يجب عليكي أحضارها، من ثم سوف نعرض لكي كيف ستكون خطوات التحضير.

خطوات تحضير اجنحه الدجاج

نقطع الأجنحة ثم اهرسي فصوص الثوم بسكين أو قطّعيها إلى شرائح.

اخلطي صلصة الصويا والكاري والثوم والفلفل الحار وإذا لم تكن الصلصة مالحة بدرجة كافية ، فقم بقليل من الملح.

اسكبي أجنحة الدجاج مع التتبيلة وقم بتدليك خفيف بالأجنحة حتى يتم تغطيتها جيداً بالتتبيلة.

يخلط الجميع ويترك لمدة 20-30 دقيقة. خلال هذا الوقت، يمكنك تحريك الأجنحة 1-2 مرات.

ننشر الأجنحة على ورقة خبز، ونزيل الثوم من الأجنحة، وإلا سيبدأ في الاحتراق في الفرن.

تخبز في درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة.

خلال هذا الوقت، قمت بتلطيخ سطح الأجنحة بالعصير الناتج عدة مرات ، أو يمكنك استخدام بقايا ماء مالح ، ثم سيصبح اللون أكثر ثراءً.

دع الأجنحة تبرد قليلاً وتقدم. لذيذ ساخن وبارد.

طريقة عمل اجنحه دجاج مقرمشة

هنا سنتحدث عن وصفة حقيقية لأجنحة الدجاج كما في كنتاكي. لا حبوب أو بيض. أسهل وأرخص طريقة لطهي الأجنحة المقرمشة ستحتاجي الي:

500 جرام أجنحة دجاج

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة الفلفل الحلو

ملعقة ثوم مجفف صغيرة

1 ملعقة صغيرة الريحان المجفف

ملعقة صغيرة إكليل الجبل

1 ملعقة صغيرة ملح

للبقسماط

نشا الذرة

1 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 ثوم مجفف ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة كاري

طريقة تحضير أجنحة كنتاكي