اقوى زيت موضعي للتخسيس طبيعي هينزل دهون السنين بدون رجيم أو مجهود

اقوى زيت موضعي للتخسيس هو من أهم الزيوت التي يتم استخدامها في تخسيس وتنحيف وزن الجسم، حيث يمكن الاعتماد على هذا النوع من الوصفات من أجل الحصول على قوام مثالي وجسم ممشوق، حيث أن السمنة من أكبر المشكلات التي يعاني الكثير من الناس، وخاصة السيدات، حيث أنأكثر المناطق التي يتجمع في الدهون هي البطن والأرداف، وتعتبر السمنة من أكثر العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض مثل مرض السكري والإصابة بتصلب الشرايين.

اقوى زيت موضعي للتخسيس

يعتبر هذا الزيت من أفضل أنواع الزيوت التي تساهم في تقليل حجم الجسم بشكل فعال، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

نص كوب من زيت الزنجبيل.

ربع كوب من زيت الزعتر.

نصف كوب زيت إكليل الجبل.

ربع كوب من زيت الياسمين.

ربع كوب من زيت الحلبة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت الشاي الأخضر.

ربع كوب من زيت البابونج.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع هذه الزيوت في إناء، ونضعه على النار لمدة 5 دقائق. ثم نترك الخليط ليبرد. ثم نقوم بتعبئة الزيوت في زجاجة نظيفة ومعقمة، ونحتفظ بها في الثلاجة. بعد ذلك يتم تدليك الجسم بالقليل من الزيت لمدة نصف ساعة كل يوم لمدة شهر كامل للتخلص من الدهون.

زيت الزنجبيل لتخسيس الجسم

يعتبر الزنجبيل وزيت الزنجبيل من أفضل أنواع الزيوت التي يمكن استخدامها في تنحيف الجسم بالكامل، ولكن لابد من اتباع حمية غذائية متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة، كما يجب ممارسة الرياضة يوميا لمدة نصف ساعة أوأكثر، حيث يتم عمل خليط الزيت كما يلي:

المكونات

كوب من زيت الزنجبيل.

زيت القرفة مقدار كوب.

كوب من زيت اليانسون.

زيت الزيتون مقدار كوب.

كوب من زيت القرنفل.

كوب من زيت الشاي الأخضر.

طريقة تحضير اقوى زيت موضعي