نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو واحد من اللبن أعملي 2 كيلو سمن بلدي في البيت بطعم ومذاق أحلي من الجاهز مش هتشريه من برة تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عليكِ فقط التحضير لكون من الحليب وهذا ما يساعد في عمل أفضل أنواع من السمن البلدي وخلال أقل وقت، وبأقل إمكانات وأبسط تكلفة يتيسر على ربات البيوت عمل أفضل أنواع من السمن وخلال وقت قصير حيث أن السمنة البلدي استخداماتها عديدة ومن الممكن أن نعتمد عليها لطهي بعض أصناف من المأكولات والتي تتطلب تواجد نوع السمن بها وهذا ما يوفر لنا بديل قوي عن استعمال أي نوع من أنواع السمن من النوع النباتي المهدرج الضار بالصحة وإليكم عبر ما يلي أهم المكونات الأساسية والتي لا بد من توفرها مع بيان الطريقة التي يتيسر على كل ربة بيت اتباعها لعمل السمن الفلاحي.

طريقة عمل السمن البلدي

السمن البلدي واحدة من المكونات المميزة والتي من السهل عملها وتحضيرها من خلال الاستعانة بأقل مقدار من الحليب حيث تعد نكهة السمن البلدي بنكهة مفضلة للكثير من الناس، وعن طريق توفير المكونات بسيطة والتي من الممكن أن تقوم ربة البيت بتحضيرها فهذا ما ييسر عليها إعداد أفضل كمية وأفضل نوع من السمن بلدي وخلال وقت وجيز، وإليكم أهم المكونات التي لا بد من توفرها في البيت لعمل السمنة الطبيعي الفلاحي في البيت وبأقل مقدار.

مكونات لعمل السمن البلدي

لا بد من توفر بعض المكونات البسيطة جدا والتي من الممكن أن تكون متواجدة وبشكل يومي في منازلنا وتلك المكونات تعد أساس عمل السمنة البلدي وأهم تلك المقادير ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كوب واحد من الحليب

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ذرة من الملح.

ربع كوب من مكون الحليب الرائب.

طريقة التحضير للسمن البلدي

بالإمكان التحضير السريع لتلك الوصفة من السمن البلدي وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات السابقة تعد مقدار هام يتم وضعه بالكامل في قدر ملائم بدرجة حرارة متوسطة على النار مع التقليب المستمر وهذا ما يساعد في قطع الحليب وانفصال بروتين الحليب مع الدهون عن سائل اللبن، ولا بد من التصفية الجيدة للمكونات المتكتلة، وتوضع بقدر ملائم على النار لتحويلها لسم