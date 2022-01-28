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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة تريليتشا التركية ألذ كيك حليب بالكراميل من منزلك، نقدم لكم اليوم من خلال موضوعنا أحد الكيكات التي حققت نجاحاً كبيراً ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وهي تريليتشا كيك، كيكة هشة تعتمد على الفانيليا والحليب وخالية من الشوكولاتة مع طعم مدهش وقوام رائع يذوب في الفم. إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة كيك التريليتشا بالكراميل أحد أشهر الكيكات التركية بخطوات سريعة من منزلك.

طريقة تحضير كيكة تريليتشا التركية

كالعادة لن تخرج مقادير الكيك عن العناصر التالية:

3 حبات بيض كبير أو 4 بحجم صغير. ثلثين كوب سكر بمقدار 135 جرام. ملعقة صغيرة فانيليا كوب دقيق بمقدار 125 جرام. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. رشة ملح.

لتسقية الكيك سنقوم بتجهيز 2 كوب حليب بمقدار 500 مل مع ملعقة سكر ونصف كوب كريمة سائلة، ولتزيين التريليتشا سنستخدم العناصر التالية:

كوب إلا ربع سكر. ملعقة كبيرة ونصف زبدة. كوب كريمة سائلة. رشة ملح + ملعقة كبيرة سكر بودرة . كوب كريمة خفق. ملعقة صغيرة فانيليا.

نضف البيكنج بودر والملح إلى الدقيق ثم نخلطهم مع بعض ونتركهم جانباً، ومن جانب آخر نضف البيض إلى وعاء العجان الكهربائي ثم نخفقه جيداً وبعد ذلك نضف السكر تدريجياً مع الإستمرار في الخفق، مع إضافة الفانيليا وبعد أن يكون الخليط فاتح اللون ويصبح كريمي نوعاً ما نبدأ بتقليل السرعة ونضف خليط الدقيق بالتدريج، وبعد أن يتجانس خليط الكيك نحضر صينية مقاس 21*21 سم وندهنها زيت أو زبدة مع القليل من الدقيق، ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي ثم ندخلها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 25-30 دقيقة، بعد ذلك نتركها تهدأ قليلاً ونحضر خليط التسقية بإضافة السكر والكريمة إلى الحليب ونخلط جيداً، ثم نثقب الكيك بعود خشبي ونسقيه بخليط التسقية ثم نغطي الصينية ببلاستيك غذائي وندخلها للثلاجة حتى تبرد وتتشرب الخليط.

ألذ كيك حليب بالكراميل من منزلك

وأثناء هذا نحضر صوص الكراميل بإضافة السكر إلى إناء ونرفعه على النار حتى يتحول إلى كراميل، ثم نبدأ بالتقليب حتى يذوب السكر تماماً ويتكرمل وبعد ذلك نضف الزبدة ونقلب حتى تذوب، ثم نضف الكريمة مع التقليب المستمر وإضافة الملح وبعد تمام التجانس نتركه جانباً حتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم في وعاء العجان نضف الكريمة ونخفقها جيداً ثم نضف السكر والفانيليا مع الإستمرار في الخفق حتى يتماسك القوام، بعد ذلك نضع طبقة الكريمة على الكيك ونوزعها بشكل متساوي ثم نسكب طبقة الكراميل، ونوزعه بشكل متساوي ثم يمكنك تزيين السطح بخطوط من الكريمة، وبعدها يقطع الكيك ويصبح جاهز للتقديم.