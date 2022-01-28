هتبهرك النتيجة.. بذور سحرية لشد البشرة والتخلص من الترهلات والتجاعيد والشيخوخة تحت العين

هتبهرك النتيجة.. بذور سحرية لشد البشرة والتخلص من الترهلات تعاني منطقة العين من هور التجاعيد المختلفة فيها وبالأخص في حالة التقدم في العمر والسهر المستمر في فترة الليل والبقاء بشكل كبير أمام الكمبيوتر وعدم الاهتمام بترطيب حول العين وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد حول العين، ولهذا فقد نقوم بتوضيح مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة التجاعيد من منطقة حول العين بسهولة ويسر من خلال اتباع خطوات تعمل على شد هذه المنطقة والقضاء على علامات التقدم في العمر المختلفة التي تؤثر على الشكل العام للمرأة والرجل.

وصفة البيض والشوفان لإزالة التجاعيد حول العين ترهل الجفون والهالات

من الممكن التخلص من تجاعيد العين من خلال مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تغذي البشرة من الداخل، وهذا من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على حماية منطقة حول العين من ظهور التجاعيد فيها نتيجة قلة التغذية، وهذه الخلطة تتكون من التالي:

ملعقة من الشوفان المطحون.

واحدة من بياض البيض.

طريقة التحضير

تقلب المكونات جيدا ومن ثم العمل على وضع نقطة من الفانيليا عليها والتقليب جيدا.

ومن ثم تنظيف منطقة حول العين ومن ثم وضع هذا الماسك عليها ووضعه على البشرة لمدة ساعة.

وبعدها يتم غسل المنطقة فهو فعال في تعزيز البشرة ومنحها الكولاجين الذي تحتاجه من أجل علاج مشكلة التجاعيد حول العين.

فالشوفان فعال في العمل على شد البشرة ويعمل على ترطيبها ومنحها النضارة والحيوية.

وصفة الحليب وماء الورد

من أجل القضاء على التجاعيد التي تظهر في منطقة حول العين والتخلص منها بشكل نهائيا يتم تحضير هذه الوصفة المميزة التي تتكون من التالي: