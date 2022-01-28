نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الريد فالفيت الشهية في ثلاثون دقيقة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الريد فالفيت ، أشهي وأجمل أنواع الكيك التي من الممكن عملها وتقديمها في الحفلات والمناسبات المختلفة. وأيضا من أخف أنواع الكيك الذي يمكن تناوله للكبار والصغار دون أي قلق. لكن ما يميزها هو لونها الأحمر الرائع ، والذي يجعلها مختلفة عن باقي أنواع الكيك.واليوم سنحضر معا كيكة الريد فالفيت أو الكيكة الحمراء بأبسط الطرق الممكنة. وأيضا بأسرع الطرق حتى نحصل على كيكة شهية ذات طعم وشكل رائع.بمكونات سهلة ومتواجدة في كل منزل ويمكنك الاعتماد على لون الطعام الأحمر مع الدقيق المعتاد . وهناك أيضا دقيق الريد فالفيت وهو دقيق جاهز باللون الأحمر توضع عليه باقي المكونات ويعطيكى الشكل والطعم المطلوب أيضا.

مكونات كيكة الريد فلفيت

لعمل كيكة اليوم وهي الكيكة الحمراء أو كيكة الريد فالفيت.نحتاج إلى بعض المكونات الأساسية في أي كيك وهي كالتالي.

ثلاث أكواب من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الباودر

رشة ملح

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوبان من السكر

5 حبات كبيرة من البيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

كوب من اللبن الرائب

ثلاث ملاعق كبيرة من لون الطعام الأحمر

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ملعقة كبيرة من الخل

لعمل كريمة الجبن التي تغطي كيك الريد فالفيت وتعطيها طعم قوي للغاية نحتاج إلى:

300 جرام من الشيكولاته البيضاء ويتم إذابتها في الميكروويف أو في حمام بخاري

400 جرام من اللبنة (جبن كريمي لين)

200 جرام من الزبد في درجة حرارة الغرفة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

طريقة عمل كيكة الريد فالفيت من الشيف منال العالم

أولا نقوم بتجهيز الفرن وتسخينه على 180 درجة مئوية ونثبت الرف الأوسط. نقوم بإحضار قالب الكيك ودهنه بالزبد ونضع ورقة زبد بأسفله.في الخلاط نقوم بوضع البيض مع الفانيليا والسكر ونضرب لثلاث دقائق ومن ثم. نضيف الزبد ونضرب لثلاث دقائق أخري.نضيف بعدها الدقيق والكاكاو والملح ونضرب بالسرعة البطيئة. ونضيف اللبن بالتدريج.بعدها نخلط بيكربونات الصوديوم مع الخل ونضيفهم للخليط ومن ثم نضيف اللون الأحمر ونقلب جيدا. نضع الخليط في الصينية وندخله الفرن لمدة ثلاثون دقيقة.

في وعاء آخر نقوم بتحضير كريمة الجبن عن طريق خلط المكونات الخاصة بالكريمة معا. وتقليبها جيدا ومن ثم نقوم بتقطيع الكيك لثلاث طبقات .ونضع الكريمة بينهم ونكشط جزء من الطبقة العليا قبل وضع الطبقة النهائية للكريمة.ونقوم بتزيين الكيك بها ليعطي لون أحمر فوق الطبقة البيضاء.