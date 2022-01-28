نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات علاج قشره الشعر من أول مرة استخدام لاحظي الفرق ونصائح للحد من ظهورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعتبر القشرة من أكثر الأمور التي يُعاني منها الكثيرين وتسبب في إزعاجهم نتيجة الحكة المتراكمة على وجودها في فروة الرأس، لذا يلجأ العديد من الأشخاص لشراء الشامبو للتخلص منها ولكن قد يتلف الشعر نتيجة احتوائه على مواد كيميائية، لذا ننصحك باستخدام وصفات علاج قشره الشعر الطبيعية من أول مرة استخدام سوف تحصلين على نتيجة جيدة.

وصفات علاج قشره الشعر من أول مرة استخدام

وصفات علاج قشرة الشعر كثيرة ومتعددة، حيث أن هناك بعض الوصفات التي تسُاهم في التخلص من قشرة الشعر التي تتسبب في الحكة القوية، مما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق ووصفات مختلفة لإزالتها من فروة الرأس لتلاشي الحكة التي تؤدي إلى الشعور بألم فيها، لذا لابد من استخدام الوصفات التي جاءت على النحو التالي:

وصفة قشر البرتقال للتخلص من قشرة الشعر

يُعتبر قشر البرتقال من أفضل أنواع الوصفات الأكثر استخدامًا على الإطلاق نتيجة قوة فاعليته، حيث يتم استخدامه عن طريق مزج كمية من برش البرتقال مع القليل من عصير الليمون وخلطهم بشكل جيد ثم وضعهم على الشعر وتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نغسل فروة الرأس بالماء الفاتر جيدًا للحصول على أفضل نتيجة مُمكنة يُمكنك تكرار الخلطة على الأقل مرة في الأسبوع.

وصفة خل التفاح

يُعد خل التفاح من ضمن أبرز الوصفات الناجحة التي تُساهم في القضاء على قشرة الشعر، حيث يتم استخدام كمية مناسبة من الخل مع إضافة كمية من الماء ونوزعهم على فروة الرأس ويترك لمدة ربع ساعة ثم نغسل الشعر ونكرر عمل الوصفة مرتين لثلاث مرات أسبوعيًا.

وصفة الليمون للتخلص من القشرة

الليمون يُساهم في التخلص من قشرة الشعر حيث يُستعمل عن طريقة وضع كمية وفيرة ولكن لابد من تخفيفها بالماء حتى لا يحدث تهيج في فروة الرأس وبعدها يتم غسله بالماء البارد وتكرر الخلطة مرتين في الأسبوع.

نصائح للحد من ظهور القشرة

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للقضاء على البشرة وهي: