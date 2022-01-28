للتفتيح الفوري اعملي كريم الزبدات للترطيب والتفتيح المضمون في المنزل

يعد كريم الزبدات من الكريمات السحرية التي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ فهو عبارة عن خليط من الزبديات المعروفة والزيوت الصحية للبشرة، فكثير من الفتيات والسيدات تبحثن عن طرق طبيعية ومضمونة لتفتيح البشرة وترطيبها بشكل فوري، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي زبدة الشيا والكاكاو وزيت الجليسرين ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الزبدات السحري لتفتيح وترطيب البشرة.

مكونات عمل كريم الزبدات

يحتوي كريم الزبدات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

عبوة من زبدة الشيا.

نصف فنجان من زيت اللوز الحلو.

عبوة من زبدة الكاكاو.

نصف فنجان من زيت الجليسرين.

كمية قليلة من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من فيتامين إي.

القليل من زيت شجرة الشاي.

فنجان من زيت الزيتون.

ربع فنجان من زيت الليمون.

١٠ ملاعق كبيرة من منقوع العرق سوس.

خطوات الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كريم الزبدات السحري في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع زبدة الشيا مع زبدة الكاكاو في حمام من الماء الساخن حتى تذوب. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت ونخلطهم سويا، ثم نضعهم في علبة من البلاستيك حتى يتجمد. ثم في اليوم التالي نخفقها بالمضرب الكهربائي حتى يصبح مثل الكريمة وذات رائحة رائعة.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق كريم الزبدات السحري لترطيب البشرة وتفتيحها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-