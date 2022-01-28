نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بزجاجة ماء فارغة..طريقة عمل حلوى المقلاة السريعة بدون زيت ولا خميرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوى المقلاة السريعة بدون زيت ولا زبدة ولا خميرة وصفة حلويات لذيذة من الأصناف السهلة والسريعة في عالم الطبخ والابتكارات التي تظهر كل يوم والتالي من قبل الأشخاص وخبراء الطبخ والحلويات، حيث أن معظم الناس تفضل دائما الوصفات السهلة والسريعة حتى في الحلويات خاصة التي لا تحتوي على الخميرة وذلك لإنجاز الوقت بأسرع صورة ممكنة، وصفتنا اليوم هي نوع من الحلى السريع تشتهر في البلدان العربية خاصة دول الخليج يطلق عليها البعض كيك المقلاة وذلك لأن مكونات العجينة نفسها مثل عجينة الكيك ولكن (سائلة) لكي تكون متاح التسوية في المقلاة بدون فرن كـ دوائر صغيرة الحجم تعطي شكل مثل قطع البسكويت.

مكونات كيك المقلاة السريع

1 كوب دقيق متعدد الاستخدامات 150 جرام.

ثلاث بيضات (بدرجة حرارة الغرفة).

كوب سكر 150 جرام.

ملعقة كبيرة خل + ملعقة كبيرة كاكاو .

ملعقة صغيرة بيكنج بودر + رشة من الملح.

شوكولاتة مذابة للتغطية.

يمكن إضافة نصف ملعقة قهوة سريعة الذوبان حسب الرغبة فهي لا تعطي مذاق القهوة في الكيك ولكنها تعزز مذاق الشوكولاتة وتصبح كيك شوكولاتة غني أي مذاقه قوي، ولكن اختياري حسب رغبتكم.

طريقة عمل حلوى المقلاة السريعة

أولاً هذه الوصفة من الحلويات السريعة مثل طريقة عمل سويسرول بدون دقيق ولا فرن رائع من أكثر الوصفات التي أعجبت الناس.