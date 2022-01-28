الكنافة بالكريمة علي طريقة اكبر المحلات والسر في لونها وطعمها المميز

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالكريمة، النساء دائما تحب أن توفر الحلويات في منزلها بدلا من شرائها، والكنافة من الحلويات السهلة التي يمكن إعدادها في مدة قصيرة ويمكن أن تقديمها للضيوف، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ومن أشهرها كنافة بالكريمة وكنافة عش العصفور محشية شكولاتة وكنافة بالمسكرات، وفيما يلي سوف نقدم طريقة سهلة لإعداد الكنافة بالكريمة في المنزل لتحضيرها على مدار الأيام وليس في شهر رمضان فقط.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

المكونات:

نصف كيلو كنافة جاهزة.

كوب سمنة دافئ.

كوب سكر ناعم.

مكونات الكريمة

سكر مطحون حسب الرغبة.

اثنان كوب لبن.

نصف ملعقه فانيليا.

ملعقتان نشا.

فستق مقطع.

مكونات القطر

كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ملعقه فانيليا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

خطوات تحضير الكريمة

ضعي النشا مع اللبن في وعاء وقلبيهم جيدا حتي تذوب النشا تماما.

ضعي الإناء على نار هادئة ثم ضيفي إليه السكر والفانيليا مع الاستمرار في التقليب لكي لا يتكون تكتلات.

عندما يصبح الخليط ثقيل، قومي برفعه عن النار واتركيه حتي يبرد.

طريقة تحضير القطر

ضعي الماء والسكر في إناء على النار لمدة خمسة دقائق حتي الغليان.

حركي الخليط ثم ضيفي إليه الفانيليا وعصير الليمون.

يتم ترك الخليط حتي يتماسك ثم نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد.

طريقة عمل الكنافة

قومي بوضع الكنافة مع السكر الناعم والسمنة وافركيها بلطف حتي تمتزج المكونات.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم ادهني الصينية بالسمنة.

ضعي ثلثي الكنافة في الصينية، ثم ضعي الكريمة وقومي بفردها على الكنافة بعيدا عن الحواف.

ثم ضعي الكمية المتبقية من الكنافة بهدوء.

ضعي الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة أو حتي يصبح وجه الكنافة ذهبي، وتنفصل الجوانب عن الصينية وتصبح ذهبية اللون أيضاً.

ضعي القطر على الكنافة وهي ساخنة حتى تتشربها بسهولة.

باستخدام هذه الطريقة سوف تقدمين ألذ واطعم كنافة لأسرتك وبدون أي تكاليف عالية، وبدون شرائها من الخارج بأسعار غالية، هذا إلى جانب جودتها ونظافتها، كما يمكنك إعدادها وتقديمها إلى الأهل والأصدقاء كنوع من الهدايا المميزة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

تتميز هذه الطريقة بأنها بسيطة للغاية، حيث يتم عمل الكنافة بالطريقة السابقة ولكن يتم حشوها بالقشطة الجاهزة، والمخلوطة مع الكريم شانتيه الذي يتم تحضيره في البيت، ، أو يمكن وضع الكنافة في الفرن بدون وضع القشطة عليها وبعد إخراجها ووضع الشربات عليها، يتم وضع طبقة من القشطة، وطبقة أخر من الكنافة التي يتم تحميرها في القليل من السمن على الوجه.