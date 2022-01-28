نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة بدون دقيق وبدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيك بدون دقيق وبدون فرن، دائما نحرص على تقديم الحلويات ألذيذة الشهية إلى أطفالنا لتجنب الحلويات الجاهزة من المحلات وخاصة الأطفال لرغبتهم الدائمة في شراء الشبسى والحلويات المليئة بالمواد الصناعية مواد الحافظة الضارة، اليوم نقدم لكم وصفة جديدة وسهلة التحضير وغير مكلفة وتغنى عن حلويات المحلات.

طريقة كيك بدون فرن، في ظل تجنب الخروج الكثير من المنزل ورغبة لتقديم طبق من الحلويات تحرص كل ربة منزل على تقديم وصفات جديدة ومتنوعة لتنال رغبة أطفالها وأفراد الأسرة، وصفة اليوم تحتوى على قيمة غذائية عالية لأنها تحتوى على الحليب نرجو المتابعة.

طريقة عمل كيك بدون فرن وبدون دقيق

كيك اليوم مختلف غير المتعارف علية، دائما نبدأ في تحضير الكيك لتناول مع الشاي على وجه الفطار أو في وجبة العشاء، عند تقديمه بطريقة مختلفة نفدمه مع صوص الشكولاتة، أو نحضره بعصير البرتقال اليوم، نقدم كيك البسكوت البارد مختلف بدون أضافه دقيق أو بيض، وبدن الحاجة لأضافه إلى الفرن يتكون من عدة طبقات نقدم لكم المقادير أولا ثم الخطوات يجب اتباع الخطوات في تحضير كل طبقة.

أولا المقادير صوص الكيك:

باكو ونص من البسكوت السادة. عدد5 معالق من السكر. عدد 2 معالق من الكاكاو الخام. فانليا. معلقة كبيرة من الزبدة. كوب من الماء.

مقادير طبقة الكريمة:

نص كوب سكر. عدد 3 كوب من الحليب( اللبن). عدد2 ملاعق من النشا. عدد 2 ملاعق من الطحين(الدقيق). عدد1 علبة من القشطة. فانليا. كريم شانتية. كوب حليب مثلج.

خطوات تحضير كيك بدون دقيق

خطوات تحضير كيك البسكوت مختلفة عن طريقة تحضير كيك الاسنكيرز بصوص الكراميل سبق وقدمنا لكم طريقة تحضير.