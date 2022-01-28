بدون مواد ضارة.. بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

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عمر شويل - جدة بدون مواد ضارة.. بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض، القهوة من المكونات والمقادير الطبيعية والتي تحتوي على الكثير من المكونات والمغذيات ذات الفائدة الكبيرة للشعر ومن الممكن أن يتم عمل وصفة ممتازة من مكون القهوة مع المكونات الطبيعية والتي سنقوم بتوضيحها من خلال الآتي حيث تعد وصفة القهوة من أهم وأسرع الوصفات التي لها القدرة على إزالة أي تواجد للشعر الأبيض، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المقادير التي من الممكن أن نستعملها بهدف عمل أفضل خليط طبيعي صابغ لخصلات الشعر ويحقق النتيجة المرجوة من تطبيقه على خصلات الشعر دون أي آثار جانبية وإليكم المقادير والطريقة المتبعة للتحضير.

بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض

من الممكن لكل من يعاني من تواجد الشعر الأبيض ويعد مظهرا مزعج بالنسية له أن يستعمل تلك الطريقة وتلك التركيبة المنزلية البسيطة الممتازة والمغذية للشعر وفروة الرأس ومن خلال استعمال القهوة تتوفر كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المعالجة لفروة الرأس من أي التهابات، ومن الممكن أن يتم تركيب تلك الخلطة المنزلية باستعمال المكونات الآتي ذكرها بالفقرة القادمة:

مكونات لعمل وصفة القهوة

من الممكن أن يتم عمل تلك الخلطة الطبيعية من خلال استعمال تلك المكونات البسيطة:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الحنة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة القهوة لصبغ الشعر

القهوة مع المكونات السابقة لا بد من مزجهم في داخل بولة بحجم مناسب حيث يتم خلط المقادير باستعمال أداة ملائمة ومن المفضل قبل أن يضاف الفازلين أن نذيبه في داخل الميكرو ويف وفي أقل من دقيق تكون كمية الفازلين مذابة تماما ومن السهل إضافتها مع كل المكونات والتقليب حتى نحصل على خليط يكون قوامه أشبه بقوام الكريم بحيث يكون من السهل فرده على خصلات الشعر ومن ثم يتم وضعه بعبوة ملائمة ويستعمل عند الحاجة، حيث يمكن تطبيق الكريم باستعمال أصابع اليد وتدليك الشعر وفروة الرأس ومن ثم يغطى الشعر تماما وهذا لمزيد من الفوائد للشعر، وبعد التطبيق يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.