مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك وداعاً لفشل الكيك

‏أثناء إعداد الكيك فإننا نضع العديد من المكونات المهمة التي تساهم في طعم الكيك ولكن هناك بعض المكونات التي عندما نقوم باضافتها فإنه الكيك يصبح ذهبي اكثر وله قوام رائع لذلك عندما نشتري الكيك من المحلات يكون اكثر انتفاخ وثباتًا أما عند إعداد الكعك في المنزل ‏أحيانا يصبح الكيك طريا وغير مناسب للتقديم بسبب عدم استخدام أحد المكونات المهمة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد المكونات الذي يساعد ‏في تعديل قوام الكيك ‏وذلك من خلال إضافة ملعقة واحدة منها وهو الزبادي فعندما نقوم باضافة ملعقة صغيرة من الزبادي فإن هذا يساعد على أن يكون الكيك هش ولذيذ ولا هو طعم رائع ومن خلال هذا المقاس نتحدث عن طريقة الكيكة باستخدام علبة من الزبادي وسنتحدث أيضا عن المقادير الأخرى التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكيك باضافة الزبادي.

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مكونات إعداد الكعك بإضافة ملعقة من الزبادي

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يتم إعداد كيكة الزبادي باستخدام العديد من المكونات وأغلب هذه المكونات المكونات الأساسية التي نقوم عادة بإعداد الكيك منها ‏ولكن هناك بعض التغيير و الإضافة الذي نحتاج إليه أثناء إعداد كيكة الزبادي وفيما يلي سنتحدث عن جميع المقادير المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كيكة الزبادي وهذه المكونات هي:

‏من الأشياء الفعالة التي يمكن إضافتها أيضا إلى الكيكة حتى تصبح المميزة هي ملعقة من الخل.

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ثلاث حبات من البيت.

نصف كوب كبير من الزبدة.

نصف كوب كبير من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.

رشة صغيرة من الملح.

كوبين من الطحين.

كوب كبير من السكر.

باكنج بودر.

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طريقة إعداد باستخدام ملعقة تجعلها هشة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات و المكونات التي نستطيع استخدامها حتى نحصل على كيكة مميزة من الداخل ومن الخارج:

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نحضر وعاء كبير نضع في مجموعة من البيض بعد ذلك نبدأ في أخفق البيض باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نضيف الفانيليا والخل والسكر داخل الوعاء ونستمر في تحريك هذه المكونات بعد ذلك نقوم باضافة الطحين والملح ونستمر في التحريك أيضا.

ثم نقوم باضافة الزبدة والزيت وباقي المكونات دقيق حتى يتحول لدينا الى عجين سائل.

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‏ بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها العجينة الخاص بالكيك ونضع هذه العجينة في الفرن لبعض الوقت حتى تنضج.

الكيك من أكثر الاكلات اللذيذه التي يمكن تحضيرها في وقت قليل في المنزل ولا تستغرق وقت باستخدام مكونات بسيطة موجوده في كل منزل مثل البيض والدقيق فكوب من الدقيق مع بيضة واحدة تمكنك وتساعدك من تحضير ألذ الكيك ويمكن عمل كيك المقلاة بإحضار بيضة واحدة وكوب دقيق وسوف تلاحظين كيك رائع ومذاق يعشقة اطفالك ولن تحتاجي إلي شراءه مره اخري وقد أوضحنا متابعي موقع ثقغني في هذا ألمقال طريقة إعداد