أسهل طريقة لتحضير البيتزا السريعة في 15 دقيقة في المنزل

تعتبر البيتزا من المعجنات الإيطالية التي يحبها جميع الناس وخاصة الأطفال، وتعد من أشهر الأكلات الشائعة التي ترغب كل ربة منزل في معرفة طريقة تحضيرها لأنها سهلة مثل الجاهزة وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وببساطة مكوناتها ويمكن إضافة الخضروات ذات القيم الغذائية العالية بها والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ويمكن تناولها في الفطور أو الغداء أو العشاء ولن تحتاج إلى وقت، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج.

مكونات تحضير البيتزا السريعة

كوب ونصف من الماء الدافئ

ثلاثة أكواب من الدقيق

ملعقتان صغيرتان وربع من الخميرة

مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان صغيرتان من الملح

ملعقة شاي صغيرة من السكر

ملعقتان كبيرتان من الزيتون

عدد واحدة طماطم مقطعة

قرن فلفل مقطع

150 جرام من الجبنة الموزاريلا المبشورة

100 جرام من الجبنة بارميزان المبشورة

100 جرام من البيبروني المقطع

خمس ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا

طريقة تحضير البيتزا السريعة

نذوب الخميرة في الماء الدافئ ونتركها حوالى عشر دقائق حتى تتفاعل المكونات.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع الدقيق والزيت والملح والسكر وخليط الخميرة.

نقوم بخلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ونقوم بدعك العجينة بعدها لمدة خمس دقائق حتى تصبح العجينة طرية.

نكور العجينة وندهنها بقليل من زيت الزيتون ونغطيها بكيس بلاستيك غير لاصق ونتركها في مكان دافئ لمدة حوالي ساعة ونصف حتى تختمر.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بفردها في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ونقوم بدهنها بصلصة البيتزا.

نقوم بتوزيع البيبروني والطماطم والزيتون والفلفل فوق الصلصة ثم نوزع جبن الموزاريلا والبارميزان على الوجه.

نقوم بإدخال الصينية في فرن تم اشعاله سابقا على درجة حرارة 180° لمدة 35 دقيقة حتى تنضج عجينة البيتزا.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تحت الشواية لمدة خمس دقائق حتى يذوب الجبن قبل التقديم، وبالهنا والشفا.

سر نجاح البيتزا السريعة