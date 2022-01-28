أسرع حاجة حلوة تعمليها تشيز كيك النسكافيه بخطوات سهلة وبسيطة

من الجدير بالذكر أن التشيز كيك من الحلويات التي يتم البحث عن طريقة تحضيرها دائما فهي من الوصفات السهلة والبسيطة للغاية ولكن اليوم سوف نسلط الضوء على طريقة عمل التشيز كيك بالنسكافيه فهو من الحلويات الباردة التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو قوامه الكريمي اللذيذ للغاية ومذاقه الغني والفريد ويعتبر من الحلويات المفضلة التي يتم تقديمها دائما في جميع المناسبات والحفلات للضيوف ويعتبر من الخليات التي تبحث جميع السيدات دوماً عن طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل والاستغناء عن شرائها من الخارج لذلك سوف نطرح عليكم اليوم طريقة عمل التشيز كيك بكل سهولة في المنزل كما يجب الإشارة أنه سنقدم لكم اليوم طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه بكل سهولة تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة للتشيز كيك النسكافيه

يمكنكم تحضير التشيز كيك بكل سهولة بالنسكافيه في المنزل من خلال المقادير الآتية:

علبة من البسكويت السادة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

كوبين من الجبن الكريمي.

معلقتين من الزبدة.

كوب من الحليب السائل.

كوب من القشطة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

كوب من الكريم كراميل.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

طريقة تحضير التشيز كيك بالنسكافيه

يمكنكم عمل التشيز كيك بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: