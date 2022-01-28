أسرار وتكات عمل المسقعة باللحمة المفرومة بطعم شهي ولذيذ

تعتبر المسقعة باللحمة للمفرومة من الأطباق الشعبية المشهورة بشكل كبير في جمهورية مصر العربية حيث تقوم العديد من ربات البيوت بإعداد المسقعة دائما بالعديد من الطرق المختلفة وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم أحدي هذه الطرق وهي طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بكل سهولة، كما يجب الإشارة أن المكونات الخاصة بهذه الوصفة سهلة للغاية وموجودة في مطبخك ايضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة للغاية.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة

عشر حبات من الباذنجان الطازج.

وقية من قطع اللحم البقريّ.

حبة من البصل، المقطع إلى شرائح.

فصان من الثوم.

حبة من الفلفل الأخضر.

نصف كأس من البقدونس.

ملعقة كبيرة من بهار المشكل.

ملعقة كبيرة من الملح.

رشّة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة

أربع ملاعق صغيرة من البقسماط.

مكونات صلصة الطماطم

أربعُ ملاعق صغيرة من زيت الذرة الصافي.

-حبتان كبيرتان من البصل، المفروم ناعماً.

-ثلاثة فصوص كبيرة من الثوم، المفروم ناعماً.

-حبتان كبيرتان من البندورة المقشّرة، والمقطّعة إلى مربّعات صغيرة.

-كأسان من الماء.

أربع ملاعق صغيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو، المفروم ناعماً.

رشّة من الفلفل الأسود.

-كأسان من الزيت النباتي للقلي.

طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة

بمقص المطبخ نتخلص من الأطراف الجافة من الباذنجان ثم ننظف الباذنجان بسكين حاد على شكل خطوط عريضة.

نسكب بعض الزيت النباتي في مقلاة كبيرة ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

يقلى الباذنجان في الزيت الساخن حتى يتحول إلى اللون الذهبي أخرجي الباذنجان من الزيت وضعيه على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

توضع قطع اللحم والبقدونس والثوم والبصل والفلفل الأخضر في مفرمة اللحم وتطحن كل هذه المكونات حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

أضيفي القرفة والفلفل والملح والتوابل وفتات الخبز إلى خليط اللحم واخلطي كل هذه المكونات معًا باستخدام ملعقة بلاستيكية كبيرة.

نصنع خليط اللحم إلى أصابع طويلة ومتوسطة.

نسكب كمية قليلة من الزيت النباتي في المقلاة ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت ثم نضيف إليها أصابع اللحم وتستمر في التقليب حتى يتغير لونها ويصبح لونها ذهبي.

لتحضير صلصة الطماطم