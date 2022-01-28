نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج انتفاخ تحت العين بالخلطات الطبيعية ووصفات مضمونة ومجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفوا على طرق علاج انتفاخ تحت العين باستخدام مكونات طبيعية وآمنة على البشرة، وقد يتسبب في هذا الانتفاخ أكثر من سبب من بينها النوم لعدد ساعات غير كافي أو قلة النوم، بالإضافة إلى الالتهابات، وأيضًا البكاء، وتعتمد الوصفات على مكونات طبيعية تهدئ من التورم في منطقة تحت العينين، كما ترطبها وأيضًا تخفف من اللون الداكن للهالات السوداء حول العين.

علاج انتفاخ تحت العين

تتضمن طرق علاج انتفاخ تحت العين وصفة شرائح الخيار الباردة، حيث يعمل على ترطيب الجلد وشده وكذلك إزالة أي تورم به، لذا يمكنك تقطيع حبة خيار إلى شرائح ذات سُمك نحيف، مع مراعاة أن تكون موضوعة في الثلاجة مسبقًا بحيث تكون باردة وتؤدي النتيجة المطلوبة، ومن ثم يمكنك وضع شرائح على العين لمدة 10 دقائق، وتكرار تلك الخطوة 3 مرات في اليوم للتخلص من انتفاخ منطقة تحت العين.

طرق طبيعية لعلاج انتفاخ تحت العين

يمكن وضع شرائح من الفراولة، مع مراعاة قسم الشريحة الواحدة إلى نصفين، بحيث يكون الشكل النهائي لها هو نصف دائرة، ومن ثم توضع شريحة على كل عين وتترك لمدة 5 دقائق، ويمكن تكرار الوصفة مرتين يوميًا.

تستخدم شرائح البطاطس للتخلص من التورم في منطقة حول العينين أيضًا، كما أنها تسهم في علاج الهالات السوداء عند الاستمرار على استخدامها للعين بشكل يومي، وتوضع شرائح البطاطس الرقيقة على العين لمدة 10 دقائق.

علاج تورم تحت العينين

تابعوا معنا الوصفة التالية إذا كنتم تريدون علاج تورم وإنتفاخ منطقة تحت العين، ما عليكم إلا نقع أكياس الشاي في الماء المغلي لمدة 5 دقائق، ويُفضل أن يكون الشاي أخضر، وبعد أن يبرد الشاي تستخدم أكياس الشاي التي تعد بمثابة كمادات للعين، وتترك لمدة ربع ساعة، مع مراعاة تكرار الوصفة يوميًا.

وصفة طبيعية لإزالة تورم تحت العين

لتحضير الوصفة يجب تحضير أولًا ملعقة كبيرة من البن دون أي إضافات، القطن الدائري المخصص للعناية بالبشرة، ملعقة صغيرة من ماء الورد للعجن، يخلط كلًا من البن مع ماء الورد جيدًا، ثم نقوم بقص القطن إلى شكل نصف دائرة، وغمر قطع القطن في الخليط ثم وضعها تحت العين، مع مراعاة عدم الاقتراب من العين بشدة حتى لا تتضرر.