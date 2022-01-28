نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبسط طريقة لعمل الميني بيتزا في بيتك.. أفضل تصبيرة للأولاد في المدرسة وألذ عشاء أيضا في المقال التالي
أبسط طريقة لعمل الميني بيتزا في بيتك، البيتزا من الأشياء المحببة لقلوب الصغار والكبار، فالجميع يفضلها كثيرا كما تم عمل عدة أصناف منها لتتناسب مع أذواق الجميع، ويتواجد أيضًا الميني بيتزا حجم مصغر من البيتزا الأصلية، يمكن تناولها على الإفطار أو يأخذوها الصغار أثناء الدراسة، حيث يقوم الجميع بشرائها من الخارج ثم توضع جاهزة في الفرن، ولكن اليوم يمكن عملها بسهولة في المنزل.
اطبخي كفتة البرغل بهذه الطريقة وسيتهافت أولادك عليها من جمال طعمها.. كنز من البروتينات
طريقة عمل الميني بيتزا
سيكون من الأفضل صنع الميني بيتزا في المنزل بدلاً من شرائها من الأسواق، وتأتي مكونات العمل بهذا الشكل
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب من الماء الدافئ.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- للحشو كوب ونصف من الصلصة وربع كوب من السوسيس وربع كوب من الجبن الموتزريلا والشيء معا.
خطوات تنفيذ الميني بيتزا
- لا تقلقي من الخطوات فهي بسيطة وسهلة للغاية تأتي بهذا الشكل:
- نحضر وعاء لنضع به الزبادي مع الزيت ومن ثم نقلب جيداً.
- بعد ذلك نضيف إليهم الخميرة والدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح ثم نقلب بشكل جيد.
- نحضر الحليب ولكن علينا أن نضيفه بشكل تدريجي للحصول على عجينة طرية وناعمة للغاية.
- نعطي الوعاء ثم نتركه لفترة من الزمن تصل إلى ساعة كاملة.
- علينا أن نجهز الفرن ونسخنه على درجة حرارة 180.
- نبدأ في تقطيع العجينة بعد فردها إلى قطع دائرية.
- نحضر صاج أو صينية ونضع ورق الزبدة عليها ثم نرص القطع الدائرية ونغطيها ونتركها لربع ساعة مرةً أخرى.
- بعد ذلك نضع المكونات عليها ثم ندخلها إلى الفرن لمدة ثلث ساعة ونخرجها بعد ذلك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ