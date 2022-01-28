أبسط طريقة لعمل الميني بيتزا في بيتك.. أفضل تصبيرة للأولاد في المدرسة وألذ عشاء أيضا

أبسط طريقة لعمل الميني بيتزا في بيتك، البيتزا من الأشياء المحببة لقلوب الصغار والكبار، فالجميع يفضلها كثيرا كما تم عمل عدة أصناف منها لتتناسب مع أذواق الجميع، ويتواجد أيضًا الميني بيتزا حجم مصغر من البيتزا الأصلية، يمكن تناولها على الإفطار أو يأخذوها الصغار أثناء الدراسة، حيث يقوم الجميع بشرائها من الخارج ثم توضع جاهزة في الفرن، ولكن اليوم يمكن عملها بسهولة في المنزل.

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طريقة عمل الميني بيتزا

سيكون من الأفضل صنع الميني بيتزا في المنزل بدلاً من شرائها من الأسواق، وتأتي مكونات العمل بهذا الشكل

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

للحشو كوب ونصف من الصلصة وربع كوب من السوسيس وربع كوب من الجبن الموتزريلا والشيء معا.

خطوات تنفيذ الميني بيتزا