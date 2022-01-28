طريقة عمل شاورما على الفحم باللحم والدجاج في المنزل وسر التتبيلة

شاورما على الفحم وصفات شهية لعمل الشاورما في المنزل، من أجمل الأكلات الشعبية التي تنتشر بين شعوب العالم وجبة شاورما على الفحم التي يمكن أن تصنع من الدجاج أو من اللحم ويفضل تسويتها عن طريق الفحم والشوي على الجمر من أجل الهروب من مشكلات التحمير وما قد يحتوي عليه من دهون ضارة خاصة بالنسبة لمرضي داء السكري والكوليسترول.

شاورما على الفحم

تعد شاورما على الفحم ميكس من الأكلات العربية الشهيرة التي لها قيمة غذائية كبرى سواء تلك التي تصنع من الدجاج او اللحم، ويمكن تقديم الشاورما المتبلة مع البطاطس المقلية والمقبلات من سلطة الطحينة وايضا السلطة الخضراء او تقديمها بداخل الخبز على شكل سندويش بعد دهنه بمزيد من المايونيز او المسطردة بحسب الرغبة، وبوصفات تحضير التشكين بوب كورن في المنزل.

طريقة عمل شاورما على الجمر

تتكون الشاورما فراخ من عدد من صدور الفراخ على حسب عدد أفراد الأسرة.

خلط مزيج من كل من الجزر المفروم والخس المقطع في وعاء مع زيت الزيتون والبابريكا.

نقع الدجاج في الخليط مدة 4 ساعات مع اضافة الزبادي واللبن الحليب.

ادخل الدجاج في كيس بلاستيك وضعه في الثلاجة من اجل التتبيل الجيد.

ضع الدجاج فور خروجه من المبرد على الجمر او الفحم المشتعل الى حين النضج الكامل.

شاورما على الفحم والحطب

كما أن شاورما اللحم تتكون من مقدار من اللحم المقطع الى قطع صغيرة

ويضاف إليه الثوم المفروم مع البصل المفروم

وكافة البهارات والتوابل التي تختلف كمياتها بحسب الرغبة من الفلفل الأحمر والأسود والكسبرة الجافة

مع مزيد من الكركم والقرفة

ويخلط الخليط جيدا ويتبل اللحم بالزبادي وقليل من الماء واللبن

ثم يترك في الثلاجة مدة يوم كامل قبل الشوي على الحطب او الفحم.

شاورما على أسياخ

بعد التتبيل للدجاج او اللحم بكافة المكونات من الثوم والبصل والبهارات الخاصة بالشاورما يوضع اللحم في أسياخ الشوي عن طريق وضع شرائح البصل اولا ثم اللحم ثم شرائح الطماطم ثم اللحم وهكذا حتي اكتمال الاسياخ مع الحرص في هذا الصدد على اضافة الملح في الخطوة الأخيرة قبل الشوي مباشرة من أجل سهولة النضج ويمكنك اضافة الزبادي على التتبيل للحصول على اللحم الطري، ولطريقة الكفتة المشوية في الفرن.