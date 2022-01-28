الطريقة الصحيحة لزيادة الحفظ والتركيز وحل مشاكل النسيان للكبار والصغار

الطريقة الصحيحة لزيادة تركيزك وتسريع الحفظ سوف نضعها بين يديك حتى تتجنب مشكلة النسيان والتي أصبحت من أمراض العصر، وقد ينتج النسيان من عدم القدرة على التركيز وليس له أي علاقة بمشاكل في الدماغ، لهذا سوف نقدم طرق بسيطة تحسن من قدرتك على التذكر بالإضافة إلى الوقاية من خطر الزهايمر، فتابعونا لمعرفة هذه الطرق من خلال موقعنا.

طرق مختلفة لمقاومة النسيان

تتوفر عدة طرق تساعد في مقاومة النسيان وزيادة القدرة على الحفظ والاحتفاظ بالمعلومات لفترات طويلة من الزمن ومن هذه الطرق:

تعتبر طريقة القراءة المتعددة من أفضل الطرق للحفاظ بالمعلومات، حيث يتم قراءة ما ترغب في حفظه خلال مرات على فترات متقاربة أولاً، ومن بعدها يتم إبعاد المدة حتى تتأكد من أنها ظلت في ذاكرتك.

قم بتقسيم الكميات التي ترغب في حفظها حتى لا تدخل كميات كبيرة من المعلومات مما يجعلها تتداخل مع بعضها البعض.

البعد عن كل ما يشتت العقل، فيجب أن يتم التركيز في ما تقوم به حتى يظل مسجل ومحتفظ في الدماغ.

لكبار السن يفضل أن يتم حثهم على متابعة أي مسلسل له عدة حلقات، حتى تساعده على ربط الأحداث وتذكر الشخصيات، مع التحدث معه بشكلاً مستمر.

مشروبات تساعد على زيادة التركيز والحفظ

تعتبر الأطعمة والمشروبات من أهم ما يزيد من قدرة الدماغ على الحفظ، ومنها: