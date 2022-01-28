نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا ما يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس في فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من دول العالم العربي، دائماً ما ينصح بتناول أنواع مختلفة من الأطعمة التي تعمل على تدفئة الجسم في هذا الوقت من العام، وتختلف الأطعمة من بلد لآخر، إلا أن شوربة العدس لها مذاق خاص، وتشتهر في العديد من الدول العربية، خاصةً مصر، التي تعد واحدة من أبرز الدول في خلق أشكال جديدة من العدس، ويمكن استخدامه بأكثر من شكل، سواء شوربة، أو استخدامه في الكشري المصري، وذلك لما له من فوائد عديدة على صحة الإنسان.

فوائد تناول شوربة العدس

للوقاية من الفيروسات وتقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، ينصح بتناول شوربة العدس على الأقل مرة واحدة أسبوعياً، وذلك لأن العدس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد، مثل الحديد والألياف، مما يجعله مقاوم قوي للعديد من الأمراض.

إن كنت راغباً في التخلص من الوزن الزائد سواء في منطقة البطن، الأذرع، والأرداف، فإن العدس من الأطعمة التي تعمل على سد الشهية، وتعطيك الإحساس للشعور بالشبع على فترات طويلة، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل صحي وطبيعي دون حرمان، فقط تناول العدس قبل تناول أي من الوجبات الدسمة أو التي تعمل على زيادة الوزن للحد من تناول هذه الأطعمة.

لممارسي الرياضة بشكل عام، إن كنت تريد الحفاظ على صحة العظام، وعدم التعرض للكسر، فشوربة العدس هي الخيار الأفضل لك، فهي غنية بعدد من العناصر والفيتامينات التي تعمل على تقوية العظام، وتقوية عضلات الجسم بشكل كبير، مما يقلل من خضر الإصابات المفاجئة.

بفضل احتواء العدس على عنصر الحديد، فهو معالج قوي لعلاج فقر الدم والأنيميا، وهو من الأطعمة الغذائية التي دوماً ينصح بتناولها للحصول على كمية الخديد التي يحتاج لها الجسم، ويفضل تناوله على الأقل مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل المنتئج خلال وقت قياسي قليل.

بالطبع ليست هذه كل الفوائد، فالعدس موسوعة من الفوائد التي لا غنى عنها، وأيضاً ليس هو النوع الأفضل من الشوربة، بل هناك العديد من الأنواع الأخرى الشهيرة، مثل شوربة الخضروات، التي تعد خيار رائع وبديل للعدس، وذلك لأنها تحتوي على العديد من الخضروات الطازجة، مثل البازلاء، الكوسة، الجزر، البطاطس، ويمكن إضافة القليل من الزنجبيل لمزيد من الدفئ، ونصف ليمونة لمن يفضل ذلك.