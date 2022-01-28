المكون السحري الذي ما إن يخل أجسامنا تتعزز المناعة وتقوى بشكل أسطوري.. إليكم أهم فوائد الكركم

أهم فوائد الكركم الصحية والجسمانية، فوائد الكركم متعددة حيث يعتبر الكركم من الأعشاب المفيدة للجسم، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية المفيدة لجسم الانسان؛ بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومادة الكركمين التي يعود نفعهما على الجسم في علاج العديد من الأمراض، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أهم الفوائد التي يحتوي عليها الكركم.

أبسط طريقة لعمل الميني بيتزا في بيتك.. أفضل تصبيرة للأولاد في المدرسة وألذ عشاء أيضا

فوائد الكركم الصحية

لاحتواء الكركم على مادة الكركمين التي يعتبر أنها المكون الأساسي للكركم، وهذا الأمر هو الذي أعطي للكركم خصائص إيجابية للجسم؛ حيث أنه يعمل على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويعتبر مضاد طبيعي للالتهابات، كما يستخدم أيضا لتقليل الإصابة بمرض القلب والزهايمر.

فوائد الكركم للجسم

يعتبر الكركم من الأعشاب الطبيعية كما أنه ينتمي لعائلة الزنجبيل، وهو يعرف باحتوائه على مضادات الأكسدة كما أنه يستخدم مع الزنجبيل مكمل غذائي وعلاج فعال للعديد من الأمراض، ومن أهم فوائده الآتي:

يعمل على الوقاية من مرض الزهايمر ويجعل المخ يعمل بنشاط فهو يقلل من هرمون BDNF الذي يتسبب في مرض الزهايمر.

يساعد في تحسين وظائف الهضم بالتالي يمنع عسر الهضم.

يحارب الخلايا السرطانية ويمنع وجودها وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

يساعد في علاج آلام المفاصل والعظام ويعمل كمسكن طبيعي لها مفعوله أقوى من العلاج بالأدوية.

يعمل على التقليل من تراكم الصفائح الدموية على الشرايين ويمنع تخثر الدم.

يساعد في تحسين صحة القلب.

يعمل على تعديل الوسط الحامضي ويعمل على إلغاؤه من الجسم وذلك لأنه من القلويات.

مشروب الكركم

للاستفادة من الكركم بشكل صحيح يتم عمل مشروب الكركم شهي ولذيذ للحصول على فوائده الكثيرة، ويتم تحضيره من خلال ما يلي: