نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا ترمي قشور الفواكه والخضروات بعد اليوم.. إليك استخداماتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتناول الجميع الفواكه والخضروات ويقومون برمي قشورها، ولا نعرف ما هي أهمية تلك القشور، مثل قشور الموز، قشور البطيخ، أوراق الفراولة، وغيرها، على الرغم من أن الجسم يحتاج الفوائد والفيتامينات الموجودة في الفواكه والخضروات، إلا أن هذه القشور لها أهمية بالغة يجهلها الكثير من الأشخاص، وخلال السطور القادمة سيتفاجئ البعض من فوائد هذه القشور التي نقوم بوضعها في القمامة دون معرفة أبرز فوائدها، والأهم أن هناك بعض من بقايا الطعام يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى

فوائد قشور الفواكه والخضروات

قشر البيض: يقوم البعض بتناول البيض بشكل يومي، لكن هل توقعت أن لقشر البيض فوائد عديدة لا يمكن تخيلها، على سبيل المثال أن قشر البيض مصدر غني جداً بالكالسيوم، وبالطبع لا يمكن تناول قشر البيض بهيئته المعروفة، إذ أنه يمكن طحن قشور البيض حتى تتحول إلى بودرة ناعمة، ويمكن إضافة هذه البودرة إلى مشروباتك الدافئة، أو العصائر الطبيعية، وأيضاً إضافتها إلى قائمة طعامك.

قشر الموز: نتناول الموز ونقوم برمي قشوره، هذا هو الفعل الخاطئ، فقشر الموز له العديد من الاستخدامات التي لا يعرفها البعض، ولعل أبرز العناصر الموجودة به هي البوتاسيوم، الماغنسيوم، ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وأفضل استخدام لقشر الموز هو عن طريق إعداد قشر الموز مقدداً، والتجربة خير دليل.

قشر البطيخ: ننتظر جميعاً فصل الصيف لتناول الفواكه الغنية بالمياه، والتي تعمل على ترطيب البشرة والجلد، ولكن قد لا تعلم أن قشر البطيخ أيضاً له استعمالات كثيرة، أهمها أنه يمكن صنع المخلل من قشور البطيخ، فتركيبة قشر البطيخ تشبه إلى حد كبير طعم الخيار، ويمكن تجربة عمل مخلل قشر البطيخ وتناوله مع طبقك المفضل.

قشر البصل: أول ما نقوم بالتخلص منه عند تقشير البصل، هو القشر أو الطبقات الخارجية منه، اعتقاداً منا أنه ليس له استخدام، ولكن العكس صحيح، فقشور البصل تحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة، ويمكن استخدامها بأكثر من طريقة، والطريقة الأمثل هي غلي قشور البصل حتى تصبح مرنة للغانية، وأضفها مع مخفوق الدقيق، أو طحنها حتى تصبح أشبه بالبودرة، ومن ثم اغمس البطاطس أو قطع الدجاج في هذا الخليط وقم بقليه.