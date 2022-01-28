نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتبييض الأسنان الصفراء في دقيقتين فقط بمكونات منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادة ما تسبب مشكلة إصفرار الأسنان العديد من المواقف المحرجة لأصحابها، خاصةً عند وقت تبادل الابتسامات، ولحسن الحظ هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي بالطبع لا تغني عن زيارة طبيب الأسنان، ولكن لها مردود جيد، إذ تعمل هذه الوصفات على إزالة تصبغات الأسنان، والحد من انتشار الإصفرار إلى بالقي الأسنان، وتعمل أيضاً على تبييضها، ولكن لا تنسى أن هذه الوصفات لا تغني عن زيارة طبيب أسنانك الخاص للحصول على استشارة أو نصيحة علاجية تساعد أيضاً على حل المشكلة.

قبل معرفة تلك الوصفات، هناك العديد من مسببات إصفرار الأسنان، والتي تؤدي أيضاً إلى تراكم كميات كبيرة من الجير، مما يعطي شعور بعدم الراحة، وتسبب الكثير من المواقف المحرجة، أبرز المسببات والسبب الرئيسي هو عدم غسل الأسنان بطرق منتظمة أو طرق صحيحة، تناول المشروبات التي تسبب إصفرار الأسنان، مثل الشاي، القهوة، وأيضاً المدخنين أكثر عرضة للعديد من مشاكل الأسنان المختلفة، وليس فقط إصفرار الأسنان.

وصفات تبييض الأسنان في المنزل

يمكن تبييض الأسنان في المنزل بأكثر من طريقة، الطريقة الأولى عن طريق إضافة ملعقة من خل الطعام إلى كوب من الماء الدافئ، ويقوم الشخص بمضمضة الفم لمدة 5 دقائق للتخلص من الأسنان الصفراء والحصول على أسنان ناصعة البياض في وقت قياسي قليل، وأخيراً يتم تفريش وغسل الأسنان بمعجون أسنان غني بالفلورايد، الاستمرار بهذه الوصفة سيجعل أسنانك بيضاء.

تتمثل الطريقة الثانية في إضافة القليل من بيكربونات الصوديوم، مع نصف ليمونة، وعن طريق قطنة نظيفة وناعمة يقوم الفرد بمسح الأسنان بهذا الخليط لمدة خمس دقائق، وبعد انتهاء الوقت المحدد يجب غسل الأسنان بمعجون الأسنان والفرشاة، أو المضمضة بماء فاتر لمدة خمس دقائق، ستظهر النتيجة خلال وقت قليل.

على الجانب الآخر هناك بعض الأطعمة التي تساعد في علاج إصفرار الأسنان، وينصح أطباء الأسنان بتناولها من حين لآخر، من أبرز هذه الأطعمة، التفاح، الفجل، الكرفس، والخيار، وهناك أطعمة ومشروبات أخرى تسبب إصفرار الأسنان ينصح بالتقليل منها مثل المشروبات الغازية التي تسبب إصفرار الأسنان وتغير لونها، الصلصات، والكركم أيضاً رغم فوائده إلا أنه من مسببات تصبغات الأسنان.