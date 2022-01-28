طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل.. فعلا تؤكل الأصابع ورائها

طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل، يجب أن نشير في البداية أن هناك بحث كبير من قبل العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل العديد من الوصفات الجديدة المميزة بعيدا عن جميع الوصفات التقليدية التي تشعر ربات البيوت بالملل من تحضيرها دائما لأفراد الأسرة، لذلك اليوم سوف نقدم لكم وصفة جديدة للغاية هي البطاطس بالبشاميل التي تعتبر من أشهي الأكلات الجديدة كما يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ولكن يجب عليكم أولا معرفة المقادير المطلوبة وطريقة العمل حتى يمكنكم تحضيرها بكل سهولة تابعوا معانا.

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المقادير المطلوبة لعمل البطاطس بالبشاميل

يمكنكم عمل البطاطس بالبشاميل من خلال المقادير الآتية:

المكونات

تحتاج إلى حوالى نصف كوب من البصل، الذي يتم تقطيعه إلى شرائح كبيرة.

حوالي كيلو من البطاطس مقطع إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث معالق من الزبدة.

البشاميل.

حوالي نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

كوب من الجبن الشيدر فلفل احمر.

مكونات عمل البشاميل

لكي تقوم بصنع البشاميل تحتاج إلى المكونات التالية:

مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

كيلو من اللبن.

كوب كبير من الدقيق.

أربعة معالق من الزبدة.

حوالي نصف ملعقة من الفلفل الأسمر ويمكن الاستغناء عنه على حسب رغبة الشخص.

طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل

يمكنكم عملها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: