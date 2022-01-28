نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل.. فعلا تؤكل الأصابع ورائها في المقال التالي
طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل، يجب أن نشير في البداية أن هناك بحث كبير من قبل العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل العديد من الوصفات الجديدة المميزة بعيدا عن جميع الوصفات التقليدية التي تشعر ربات البيوت بالملل من تحضيرها دائما لأفراد الأسرة، لذلك اليوم سوف نقدم لكم وصفة جديدة للغاية هي البطاطس بالبشاميل التي تعتبر من أشهي الأكلات الجديدة كما يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ولكن يجب عليكم أولا معرفة المقادير المطلوبة وطريقة العمل حتى يمكنكم تحضيرها بكل سهولة تابعوا معانا.
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المقادير المطلوبة لعمل البطاطس بالبشاميل
يمكنكم عمل البطاطس بالبشاميل من خلال المقادير الآتية:
المكونات
- تحتاج إلى حوالى نصف كوب من البصل، الذي يتم تقطيعه إلى شرائح كبيرة.
- حوالي كيلو من البطاطس مقطع إلى شرائح.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث معالق من الزبدة.
البشاميل.
- حوالي نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقتين من البقدونس المفروم.
- كوب من الجبن الشيدر فلفل احمر.
مكونات عمل البشاميل
لكي تقوم بصنع البشاميل تحتاج إلى المكونات التالية:
- مرقة الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كيلو من اللبن.
- كوب كبير من الدقيق.
- أربعة معالق من الزبدة.
- حوالي نصف ملعقة من الفلفل الأسمر ويمكن الاستغناء عنه على حسب رغبة الشخص.
طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل
يمكنكم عملها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- اولا يجب أن نقوم بوضع الزبدة في وعاء على النار.
- ثم يتم وضع الدقيق مع التقليب بشكل مستمر حتى تتجانس كل هذه المكونات.
- ثم نقوم بوضع الحليب حتى يصبح ذات قوم متجانس
- ثم يتم إضافة كمية من الملح والفلفل الأسود مع الاستمرار في التقليب
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة مرقة الدجاج ثم يتم تحضير صينية ويتم فيها وضع ربع كمية البطاطس في صينية من صواني الفرن.
- ثم ينم تطبيق البشاميل عليها حتى تمتلئ الصينية ونتركها في الفرن حتى تنضج لمدة نصف ساعة أو أربعون دقيقة.
- ثم يتم وضع كوب من الجبنة المبشورة حتى تعطي نتائج مميزة.
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