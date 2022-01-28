في 40 دقيقة طريقة عمل كفتة اللحم المشوية بأقل مكونات وبدون تكلفة

أسهل طريقة عمل كفتة اللحم هذا ما سنقدمه اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام حيث تسعي الكثير من السيدات إلى معرفة افضل طريقة لعمل كفتة اللحم تلك الوجبة تعتبر من اشهي الأكلات السريعة التي تحضر في غضون 40 دقيقة فقط، كما أنها من الأطباق الاقتصادية الغير مكلفة وتكفي 4 أفراد، حيث يعشق الكثيرين تناول الكفتة بعدة طرق واليوم نستعرض خطوات عمل كفتة اللحم بأقل تكلفة وبدون مكونات كثيرة.

أسهل طريقة عمل كفتة اللحم

طريقة إعداد كفتة اللحم

في وعاء واسع يوضع كلا من كمية البصل المفروم مع كمية البقدونس واللحم المفروم وزيت الزيتون، وتخلط المكونات معا لدقائق. يضاف عليهم البهارات من البقدونس والملح، والفلفل الأبيض والكمون والفلفل الأسود، ونمزج المكونات مرة أخري جيدا حتي تنعم معنا كمية اللحم وتتبل تماما بالبهارات وتصبح لديكي خليط من الكفتة للين. نضع في طبق كمية قليلة من الماء ونبلل الأيدي لكي لا تلتصق بها الكفتة ونقوم بتشكيل الكفتة على شكل كرات متوسطة الحجم أو اصبع كفتة حسب الرغبة لين، نستمر على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية كفتة اللحم. نبدأ بشوي الكفتة سواء على الفحم أو الفرن، تحضر الشواية وتوزع كمية الكفتة وتترك حتي تدخل في النضج ثم تقلب على الوجه الأخر حتي تمام النضج وتقدم مع طبق من السلطة أو طبق من المكرونة وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل كفتة اللحم المشوية في الفرن بدون شواية

كما يمكن تجهيز وعمل كفتة اللحم المشوية في الفرن من خلال اتباع نفس ذات المكونات المرفقة أعلاه، ثم نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وتوزع كرات الكفتة على شبكة الفرن أو توزع في الصينية وتترك لمدة 40 دقيقة حتي تنضج وتقدم وصحتين وهنا.