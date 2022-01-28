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عمر شويل - جدة طريقة عمل أفضل وجبات الفطور في الصباح لأسرتك بكل سهولة وطعم لذيذ - ثقفني
طريقة عمل أفضل وجبات الفطور الصحية لأسرتك بكل سهولة والتى يتم إعدادها في دقائق معدودة حتى تقومى بإسعاد جميع أفراد الأسرة وتحضير وجبات جديدة لهم.
مكونات طاجن جبنة الحلوم:
- شرائح من جبنة الحلوم.
- 3 حبات كبيرة طماطم مقطعة إلي شرائح.
- 1 ملعقة كبيرة نعناع الناشف.
- 1 ملعقة كبيرة دبس رمان.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ربع كوب زيتون أسود مقطع شرائح.
- عصير نص ليمونة.
- رشة ملح.
- أوراق ريحان.
طريقة التحضير:
- احضار وعاء ووضع بيه الزيتون، ودبس الرمان، ورشه ملح، واضافه شرائح البندوره وتقليبهم جيدا مع صوص وتركه جانبا.
- إحضار صينية ونقوم برش النعناع ناشف فوق قطع الحلوم وتقليبهم، ونقوم برص شرائح البندورة، وجبنة الحلوم ووضعها في الصينية.
- ونقوم بوضع الصوص وزيت الزيتون، ودبس الرمان، فوق الصينية ورش الزيتون مقطع وإدخالها الفرن على درجة حرارة 100 ووضعها لمدة 10 دقائق.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتزينها بورق الريحان وتقديمها في أطباق التقديم مع الخبز.
مكونات كسرول البيض والنقانق:
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- 3 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة إلي مكعبات.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- 6 قطع نقانق مقطعة إلي دوائر.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- رشة بابريكا.
- 6 بيضات.
- 3 ملاعق كبيرة البقدونس مفروم ناعما.
طريقة التحضير:
- إحضار مقلاة ووضع زيت الزيتون ووضعها على نار متوسطة.
- ونقوم بوضع مكعبات بطاطا، والبصل وتقليبهم ووضعها على نار هادئة حتي تنضج البطاطا.
- إضافة النقانق مقطعة وتتبيلها ووضع الملح، والفلفل، و البابريكا وتركها حتي يخفق البيض.
- نقوم بخفق البيض في وعاء مع الملح، والبقدونس، ونقوم بوضع المزيج في المقلاة وترك البيض حتي ينضج.
- نقوم برفع المقلاة من على النار ووضع البيض في طبق التقديم.
مكونات مافن البيض والطماطم والموزايلا:
- 6 بيضات.
- بصلة صغيرة مفرومة فرم ناعم.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- نص كوب موتزاريلا مبشورة.
- نص كوب جبنة شيدر مبشورة.
- 2 حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- ربع كوب سبانخ، وبقدونس مفروم.
طريقة التحضير:
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.
- إحضار صينية ورشها بالخبز والزيت وتركها جانبا.
- إحضار وعاء وخفق البيض، والطماطم، والسبانخ، وجبنة شيدر، والبصل وتقليبهم جيدا، وتتبيلها بالملح، والفلفل.
- إحضار صينية خبز ووضع البيض على المنتصف ونقوم بإضافة مقدار جبنة موتزاريلا على السطح.
- نقوم بنقل الصينية إلي الفرن وخبزها لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتقديمها في طبق التقديم.
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