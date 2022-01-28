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طريقة عمل أفضل وجبات الفطور في الصباح لأسرتك بكل سهولة وطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة طريقة عمل أفضل وجبات الفطور في الصباح لأسرتك بكل سهولة وطعم لذيذ - ثقفني

طريقة عمل أفضل وجبات الفطور الصحية لأسرتك بكل سهولة والتى يتم إعدادها في دقائق معدودة حتى تقومى بإسعاد جميع أفراد الأسرة وتحضير وجبات جديدة لهم.

مكونات طاجن جبنة الحلوم:

  • شرائح من جبنة الحلوم.
  • 3 حبات كبيرة طماطم مقطعة إلي شرائح.
  • 1 ملعقة كبيرة نعناع الناشف.
  • 1 ملعقة كبيرة دبس رمان.
  • 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
  • ربع كوب زيتون أسود مقطع شرائح.
  • عصير نص ليمونة.
  • رشة ملح.
  • أوراق ريحان.

طريقة التحضير:

  1. احضار وعاء ووضع بيه الزيتون، ودبس الرمان، ورشه ملح، واضافه شرائح البندوره وتقليبهم جيدا مع صوص وتركه جانبا.
  2. إحضار صينية ونقوم برش النعناع ناشف فوق قطع الحلوم وتقليبهم، ونقوم برص شرائح البندورة، وجبنة الحلوم ووضعها في الصينية.
  3. ونقوم بوضع الصوص وزيت الزيتون، ودبس الرمان، فوق الصينية ورش الزيتون مقطع وإدخالها الفرن على درجة حرارة 100 ووضعها لمدة 10 دقائق.
  4. نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتزينها بورق الريحان وتقديمها في أطباق التقديم مع الخبز.

مكونات كسرول البيض والنقانق:

  • 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
  • 3 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة إلي مكعبات.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • 6 قطع نقانق مقطعة إلي دوائر.
  • رشة ملح.
  • رشة فلفل أسود مطحون.
  • رشة بابريكا.
  • 6 بيضات.
  • 3 ملاعق كبيرة البقدونس مفروم ناعما.

طريقة التحضير:

  1. إحضار مقلاة ووضع زيت الزيتون ووضعها على نار متوسطة.
  2. ونقوم بوضع مكعبات بطاطا، والبصل وتقليبهم ووضعها على نار هادئة حتي تنضج البطاطا.
  3. إضافة النقانق مقطعة وتتبيلها ووضع الملح، والفلفل، و البابريكا وتركها حتي يخفق البيض.
  4. نقوم بخفق البيض في وعاء مع الملح، والبقدونس، ونقوم بوضع المزيج في المقلاة وترك البيض حتي ينضج.
  5. نقوم برفع المقلاة من على النار ووضع البيض في طبق التقديم.

مكونات مافن البيض والطماطم والموزايلا:

  • 6 بيضات.
  • بصلة صغيرة مفرومة فرم ناعم.
  • رشة ملح.
  • رشة فلفل أسود مطحون.
  • نص كوب موتزاريلا مبشورة.
  • نص كوب جبنة شيدر مبشورة.
  • 2 حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
  • ربع كوب سبانخ، وبقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

  1. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.
  2. إحضار صينية ورشها بالخبز والزيت وتركها جانبا.
  3. إحضار وعاء وخفق البيض، والطماطم، والسبانخ، وجبنة شيدر، والبصل وتقليبهم جيدا، وتتبيلها بالملح، والفلفل.
  4. إحضار صينية خبز ووضع البيض على المنتصف ونقوم بإضافة مقدار جبنة موتزاريلا على السطح.
  5. نقوم بنقل الصينية إلي الفرن وخبزها لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتقديمها في طبق التقديم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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