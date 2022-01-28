“مش هترميه تاني” فوائد قشر البطاطس المذهلة على الجسم والبشرة والشعر

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عمر شويل - جدة فوائد قشر البطاطس المذهلة، على الرغم من أن حبيبات البطاطس يتم استخدامها في العديد من الوصفات في مطبخنا العربي، إلا أن هناك أيضاً فائدة كبيرة لقشور البطاطس التي يجهلها البعض، حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لا يعلمون فوائد قشر البطاطس المتعددة في الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة للجسم، ولها فوائد مذهلة في العناية بالبشرة والجسم وأيضاً التنظيف، وفيما يلي عبر موقع ثقفني نيوز مزيد من المعلومات والتفاصيل.

فوائد قشر البطاطس المذهلة

يعتبر قشر البطاطس من المصادر المهمة للبوتاسيوم المهم في الجسم، وذلك من اجل مساعده الخلايا في توليد الطاقة التي يحتاجها الجسد بصوره دائمه كما يعمل على دعم وظائف خلايا الدم الحمراء، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد، كما يعتبر قشر البطاطس مصدر مهم جدا للعديد من الفيتامينات أبرزها فيتامين د3، التي يتم تحويلها الى طاقة في الجسم تساعد على التعافي من الاجهاد، كما يعمل قشر البطاطس على تقليل مخاطر الاصابة بامراض القلب والسكري وسرطان القولون.

أهمية قشر البطاطس للعظام

وفي السياق ذاته يحتوي قشر البطاطس علي معادن الفسفور والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، التي تعتبر من أهم المعادن الاساسية لتعزيز صحة العظام والحفاظ على كثافتها وتقليل الاصابة بهشاشة العظام عند السيدات بعد انقطاع الطمث.

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فوائد قشر البطاطس للبشرة والشعر

ويعتبر قشر البطاطس أحد أهم المصادر التي تعمل على علاج حروق الجلد علاج منزلي فعال، بالاضافة إلي عمله كشكل من أشكال الضمادات التقليدية القديمة، والبعض يجهل أن قشور البطاطس تعمل على إخفاء الشيب والتخلص من الشعر الرمادي وأعطاء الشعر لون طبيعي، وذلك من خلال تحضيره وغليه في الماء، وبعد تصفيته يتم وضع بعض زيت خشب الصندل، ويتم وضعه في وعاء ويستخدم بعد الشامبو أثناء الاستحمام، بالإضافة إلى ذلك يعمل علي تفتيح لون البشرة والتخفيف من البقع الداكنة، لاحتوائه علي مركبات مضادة للبكتيريا، ومضادات الأكسدة.