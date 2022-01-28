طريقة عمل الجبنة الكريمي القابلة للدهن بلترين حليب فقط وبمذاق أفضل من الجاهز

الجبنة الكريمي القابلة للدهن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، ويتم تحضيرها بواسطة الكبة أو الخلاط.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة الكريمي القابلة للدهم.

مكونات الجبنة الكريمي القابلة للدهن

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في كل بيت ومكوناتها كالتالي:

٢ لتر من الحليب كامل الدسم.

أربع ملاعق كبار من الزيت النباتي أو ملعقتين من الزبدة.

خمس ملاعق من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة الكريمي القابلة للدهن وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع الحليب في حلة علي النار ونتركه حتي يبدأ في الفوران.

وبعدما يبدأ الحليب في الفوران نضيف إليه عصير الليمون، ثم نقوم بتهدئة النار.

ثم نقلب في الحليب حتى ينفصل الجبن عن الماء ثم نغلق النار.

ثم نقوم بتصفية الجبن بواسطة شاش نظيف.

بعد ذلك نقوم بخلط الجبن في الكبة مع أربع ملاعق من الزيت ونصف ملعقة من الملح وملعقة من الماء الذي انفصل عن الجبن.

ونستمر في الخلط لمدة ثلاث دقائق حتي نحصل على القوام الكريمي الخفيف.

ويمكننا استبدال الأربع ملاعق من الزيت بملعقتين من الزبدة.

ثم تكون الجبنة الكريمي بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

وهذه الكمية تكفي لعمل كوب ونصف من الجبنة الكريمي.

كما يمكن استخدام الخلاط في تحضير الجبنة الكريمي بدلا من الكبة.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الجبنة الرومي والمايونيز والمستردة.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير