خلطة سوريا خيالية لتبييض الوجه والرقبة في أسبوع بمكونان فقط لنتيجة سريعة

وصفة طبيعية لتبييض الوجه واليدين بالليمون من خلال استخدام عصير الليمون الذي يعطيك افضل النتائج المذهلة مع بداية استعماله فهو يحتوي على خصائص تساعد في تفتيح البشرة بشكل عام وكذلك يقضي على الاسمرار والبقع الداكنة نتيجة الحبوب كما يتم استخدامه كمقشر طبيعي مع النشا، فمع عوام البيئية تتأثر البشرة سريعا وتصاب بالغمقان في بعض من الأماكن منها حول الفم والدين والجبهة ومن هذا المنطلق نتطرق مع زوار موقعنا ثقفني الكرام وصفات طبيعية لتفتيح البشرة واليدين بالليمون.

وصفة طبيعية لتبييض الوجه واليدين بالليمون

عصير الليمون من الوصفات المذهلة في تبييض الوجه ويدخل مع الكثير من المكونات المساعدة في تفتيح البشرة تكسبها المزيد من الفوائد، كونه يعمل على ازالة البقع والنمش من على الوجه في وقت قصير، واليكم وصفة عصير الليمون مع النشا.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

طريقة تطبيق الوصفة

في وعاء واسع يتم مزج المكونات معا بشكل جيد جدا حتي يتشكل لديكي خليط متجانس. تحضر قطعة قطن نظيفة ثم ثم تغمس في الوعاء وتوزع على البشرة مع حركات دائرية رقيقة لمدة دقيقتين. يترك المزيج على الوجه واليدين لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعتين لكي يجف تماما من ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الخلطة مرة من كل أسبوع للوصول إلي النتيجة المرجوة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالليمون والزبادي



من الخلطات التي أثبتت قدرتها في تفتيح البشرة مع عصير الليمون هي وصفة الزبادي حيث تقوم بدورها في تصفيه الوجه واستعادة حيويته من جديد، كما تساعد في تنقيه الوجه وإزالة الندوب.

المكونات:

ملعقات من عصير الليمون.

ملعقتان من الزبادي.

طريقة تحضير الخلطة