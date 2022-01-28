اوعي تشتري الجاهز تاني.. اعملي السمن البلدي الفلاحي بكيلو قشطة فقط هتعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم يجنن

اوعي تشتري الجاهز تاني.. اعملي السمن البلدي الفلاحي بكيلو قشطة، أفضل الوصفات التي من الممكن أن نقوم من خلالها بعمل السمن البلدي تلك الطريقة القادمة والتي تعتبر واحدة من بين أهم الوصفات التي من الممكن أن نعتمد عليها للحصول على مكون السمن البلدي خالي تماما من أي مواد غير طبيعية حيث يعد أهم نوع من أنواع السمن الفلاحي عالي الدسم، والتي لا تحتوي على الدهون المهدرجة مثل أنواع السمن الصناعي غير الطبيعي، ومن خلال الآتي توضيح للطريقة التي من الممكن أن نقوم بها بعمل أفضل نوعيات السمن الفلاحي مع بيان أهم المكونات التي نستخرج منها هذ النوع من أنواع الدهون المفيدة المميزة، ومن خلال الآتي توضيح لكل ما تتطلبه الطريقة لعمل وصفة سمن بلدي مثالية.

طريقة عمل السمن البلدي

السمن البلدي واحد من المكونات الممتازة والتي يتيسر من خلالها عمل أفضل أنواع الأطعمة وأكثرها طيبا في المذاق حيث تعد نكهة السمن البلدي نكهة مفضلة للكثير من الناس، ومن خلال مكونات بسيطة من الممكن أن تقوم ربة البيت بعمل أفضل سمن بلدي وخلال وقت وجيز، وإليكم أهم المكونات التي لا بد من توفرها في البيت لعمل السمن.

مكونات لعمل السمن البلدي

من الممكن أن يتم عمل السمن البلدي بطرق متعددة وهذا وفقا للمكونات التي تدخل في تركيب وعمل السمن الطبيعي وتلك الطريقة تعد من الطرق المتاحة لكافة ربات البيوت وهي بالاعتماد عل مكون القشطة المتوفر بكل منزل وهو الطبقة العليا للدسم المتكون على وجه الحليب، ومن الممكن تخزين القشطة بالفريزر وتجميعها لعمل السمن البلدي والمكونات تكون كما يلي:

كيلو من القشطة.

ذرة من الملح.

مكعبات من الثلج.

وعاء ملائم.

طريقة التحضير للسمن البلدي

السمن البلدي من السهل الاعتماد عليه في طهي عدة وصفات ويحضر من خلال التقليب المستمر للقشطة وهذا حتى نحصل على الزبد الطبيعي ومكعبات الثلج تساعد على سرعة فصل الزبد عن الماء والسوائل الموجودة بالقشطة ومن ثم يتم تجميعها للحصول على مكون السمن البلدي ويتم تحويل الزبد للسمن على حرارة هادئة وفي وعاء مناسب ومن ثم تعبأ ببرطمان محكم الغلق.