خلطتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت

البطاطس من الممكن لكِ أن تقومي بطهيها من خلال طرق صحية بسيطة، فليس من الصحي في حياتنا اليومية أن نعتمد في نضج البطاطس وعمل وصفات متعددة منها أن نقوم بالطهي للبطاطس بطريقة صحية ومن دون أن يكون هناك استعمال لأي نوع من أنواع الزيوت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القدم نوضح لكل ربات البيوت كيف تقدم لأبنائهن البطاطس المقلية بحيث تكون مقلية بطريقة صحية وخالية من أي تواجد لأي مضار يسببها الزيت الساخن أثناء قلي البطاطس بالطريقة العادية ومن خلال ما يلي خطوات الطريقة المميزة لقلي البطاطس مع بيان أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في قلي البطاطس وبأقل تكلفة وجهد ممكن.

مكونات البطاطس المقلية المقرمشة

عليك اتباع عدة خطوات بسيطة، ومكونات لا بج من أن تقومي بتوفيرها في مطبخك كي تقومي بالإعداد الصحيح لأفضل وجبة من الوجبات التي يعشقها الأطفال، وهي طبق من البطاطس المقلية، ولكن هذا الطبق تلك المرة حينما ستقدميه لأطفالك سيكون طبقا صحيا خالي من الدهون المهدرجة، وغير مزود بالسعرات الحرارية الزائدة، وتكون البطاطس محتفظة بكل ما تشتمل عليه من فيتامينات، مع توف المواد النشوية المميزة والتي تعد أفضل مصدر للطاقة وإليكم مكونات لقلي البطاطس، البطاطس من الممكن أن نقوم بقليها بشكل صحي وبسيط جدا ومن دون الماء وهذا من خلال استعمال المكونات التالية:

كمية ملائمة من البطاطس.

بهارات مشكلة.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

القليل من البقسماط.

ملح وفلفل مطحون ناعم.

ربع ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير