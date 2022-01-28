هتعمليها كل يوم.. الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بطريقة المصانع بأقل التكاليف أحسن من الجاهزة

هناك العديد من الناس اصبحوا يهتمون كثيرا في منتجات الأجبان ويتناول لون الأجبان كونها أحد الاصناف اللذيذة ويتم استخدام هذه الأجبان مع العديد من الاصناف والمأكولات حيث كانت الأجبان تستخدم قديما في إعداد السندوتشات والفطائر فقط ولكنها الآن أصبحت تدخل في صناعة العديد من المأكولات والأسماك الطازجة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد احد انواع الأجبان الشهيرة وهي من الأجبان التي أحبها المصريون تقريبا لا يخلو أي منزل من هذا الجبن وهو الجبن الرومي ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الجبنة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا ودون أن نحتاج إلى شرائها من الخارج وهي ما أحب الأجبان المطبوخة التي يتم اعدادها بطريقة مختلفة حتى نحصل على طعم لذيذ ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الجبن الرومي والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي‏‏.

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مكونات إعداد الجبن الرومي ‏الاقتصادية في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات المهمة في إعداد الجبن الرومي في المنزل وتعتمد الجبن الرومي على العديد من المكونات الأخرى لأن لها لون مختلف طعم مختلف حتى نحصل على هذا القوام المختلفة أيضا لابد من استخدام المكونات التالية وهذه المكونات هي:

كوب من الحليب طازج كامل الدسم وهو أبرز واهم مكونات الجبن الرومي.

ملعقة كبيرة من الملح.

علبة من القشطة الطازجة.

كوب ونصف من الماء المثلج.

بطاطس مهروسة.

فلفل أسود.

ملح.

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طريقة إعداد الجبن الرومي الاقتصادية في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد الجبن الرومي الاقتصادية وهذه الخطوات هي:

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