باوند كيك الليمون بصوص ليمون لذيذ لتزيين كل أنواع الكيك

الباوند كيك ، الكيك الأشهر على الإطلاق والمحبب للجميع في وجبة الإفطار.فهو خفيف لذيذ يعتمد على الزبد بشكل كبير، لذا يجب أن نحرص على أختيار نوع جيد من الزبد.حتى نحصل على المذاق والقوام المطلوب للباوند كيك. أيضا لابد من عملها في قالب الباوند كيك المتعارف عليه ذو الشكل المستطيل أيا كان حجمه ولكنه أساسي في عمل الكيك. واليوم سنقوم بعمل الباوند كيك بصوص الليمون ، وسنوضح طريقة جديدة ورائعة لعمل صوص الليمون للباوند كيك. وأيضا يصلح لكافة أنواع الكيك الآخر يمكنك إستخدام ذلك الصوص في تزيين الكيك بإحترافيه كبيرة.

مكونات الباوند كيك بصوص الليمون

كوبان إلا ربع من الدقيق

ملعقة ونصف صغيرة من البيكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ثلاث حبات من الليمون

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب من السكر ناعم الحبيبات

ثلاث حبات كبيرة من البيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

ربع كوب من الحليب

لعمل صلصة الليمون نحتاج إلى كوب ونصف من السكر الناعم البودر.

طريقة عمل الباوند كيك بصوص الليمون

أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتجهيز الرف الأوسط. بعدها نقوم بتحضير قالب الإينجليش كيك أو الباوند كيك ونغطية بورق زبد.نقوم بخلط الدقيق مع الملح والبيكينج باودر ومن ثم ، نقوم ببشر ليمونتان على الدقيق لتقوية طعم الليمون مع الدقيق.ومن ثم نقوم بعصر الثلاث ليمونات لنحصل على كوب من عصير الليمون ونتركه جانبا.نضيف البيض إلى الزبد والسكر ونضربهم معا جيدا في الخلاط أو بمضرب البيض لمدة ثلاث دقائق حتى نحصل على لون فاتح.ومن ثم نضيف الخليط إلى الدقيق ونقلب جيدا.بعدها نضع الحليب ونقلب جيدا حتى يمتزج الخليط، ومن ثم نضع الخليط في قالب الباوند كيك.

نخبز الكيك في الفرن ، ونقوم بعمل صلصة الليمون على النار في طاسة صغيرة نقوم بوضع السكر الباودر.ونضيف له نصف كوب عصير الليمون الذي صنعناه. ونقلب جيدا على نار هادئة حتى نحصل على خليط ثقيل ومتجانس.نخرج الكيك من الفرن بعد خمسة وعشرون دقيقة ومن ثم نقوم بعمل ثقوب بسيطة فيها ونسكب عليها نصف كوب عصير الليمون المتبقي.وبعدما تبرد تماما نقوم بوضع صوص الليمون لتغطيتها وتزيينها.