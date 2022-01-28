بمقادير مظبوطة.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية بطعم احلي من الجاهز

الكريب من العجائن السهلة والتي من الممكن أن نقوم بعملها بمنتهى السهولة في البيت وهذا لعمل أفضل نوعيات الوجبات الخفيفة سهلة وسريعة التحضير حيث تستطيع كل ربة بيت أن تقوم بالتحضير لتلك الوجبة المميزة من الكريب من كل أنواعه من خلال مكونات بسيطة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بعجينة الكريب والطريقة التي من خلالها يكون من اليسير التحضير لعجينة الكريب الهشة الخفيفة والتي تكون أفضل وجبات يحبها الأطفال، ويسهل حشوها بحشوات مختلفة كالشيكولاتة والمربة ومختلف الأجبان.

مكونات عجينة الكريب الأصلية

من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن بالتحضير السريع لأسرع وصفة من وصفات العجين والتي لا تحتاج إلى أي خطوات صعبة أو طويلة مثل الفرد أو التخمير فقط لا بد من الإحضار للمكونات ومن ثم نحصل على أفضل عجينة سهلة الإعداد والتحضير والمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في البيت نذكر منها ما يأتي، الكريب من الممكن أن نقوم بعمله من خلال الاستعانة بالآتي:

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من المياه الفاترة.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخل.

عدد بيضتين كاملتين.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير